收銀員坐著被客訴！身掛牌子「我受傷請見諒」...醫師怒：社會忘了體諒

▲為了避免再被客訴，收銀員只能無奈戴上牌子告訴顧客「我受傷了，請見諒！」（示意圖／CFP攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

醫師陳志金日前到超市購物時，見到收銀員身上掛著一個大牌子，寫著「我受傷了，請見諒！」有顧客見狀關心詢問，收銀員無奈回應表示，「就坐著收銀，被客訴！」讓醫師陳志金忍不住抱不平發文，直指社會對「服務」有太多過度要求，以及盛行的檢舉、客訴與爆料文化。他反問讓公司為何要讓帶傷工作的員工「掛牌」，也感嘆社會何時已走到不再「發自內心的憐憫和體諒」，要按鈴叫人讓座、掛牌請人見諒。

台南奇美醫學中心ICU（加護病房）主治醫師陳志金16日在臉書發文，提到自己之前到超市排隊結帳時，看到收銀員身上掛著大大的牌子寫著「我受傷了，請見諒！」讓他不解為何「坐著」收銀就要被客訴，也不懂投訴的人是什麼想法，「消費者覺得自己付錢就是老大，要客訴所有讓他覺得不舒服的事？」、「消費者覺得自己站著付錢，憑什麼店員可以坐著收錢嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北市公車推出讓座鈴設計，讓有需要的乘客按下後可廣播請人讓座。（圖／記者林敬旻攝）



此外，陳志金也不解為何收銀員要因客訴被迫戴上牌子，他直言「公司有需要為了避免客訴或者是顧客的觀感不好，而讓員工在身上『掛上』這個牌子嗎？這個牌子，難道不能放在一旁就好嗎？」

陳志金說，當下「心情非常的複雜難過」，也提到先前台北市公車上裝設可廣播呼籲的「讓座鈴」，不免感嘆「什麼時候，我們的社會已經走到，要按鈴叫人讓座、要掛牌請人家見諒？這原本不是應該由大家發自內心的憐憫和體諒嗎？現在必須要用這樣的方式提醒？」

他也以警察、護理師等職業舉例，是否這些職業都必須掛牌，上寫「非值勤中，肚子餓了」、「我沒時間吃飯，珍奶是我的午餐」，才不至於頻頻收到檢舉或被爆料，最後陳志金不平反問「難道這就是我們社會對『服務』的要求嗎？」、「那些愛檢舉、客訴、爆料的人，這麼做到底有什麼好處呢？」