匯率影響保費收入！　保發中心：新台幣升值1%　壽險業就得承受350億匯損

▲保發中心董事長桂先農。（圖／記者陳依旻攝影）

記者陳依旻／台北報導

保發中心今（11）日主辦「2021年經濟與保險發展論壇」，董事長桂先農受訪時表示，近5年壽險業增資金額高達新台幣4,707億元，接軌魔王級公報IFRS17缺口已越來越小，增資壓力有減緩；不過，明年保費收入成長與否，仍不敢預期，「也要看利率走勢」。

新台幣狂升，外匯成本讓壽險業吃不消，保發中心董事長桂先農今日在「2021經濟保險論壇」中指出，壽險業海外投資約18.2兆元中，未避險部位高達12%，約3.5兆元，若新台幣升值1%，壽險業就得承受350億元的匯損。

桂先農在受訪時表示，2019年壽險總保費已衰退1.28%，不敢預期2021年是不是也會衰退，因為利率走勢也是關鍵；保費之所以衰退，原因可能是長期低利率，但危機也是轉機，壽險公司讓自己體能狀況更好，更能維護對保戶的承諾，。

壽險業逾6成資金投資海外，桂先農建議，若能開放壽險資金投資長照機構，符合高齡化社會需求，照護也可以差異化，因為老人不需要現金，而是多一點照顧，由政府提供基礎保障，也可助壽險資金投資國內。

談到壽險業接軌魔王級公報IFRS17的缺口越來越小，桂先農更引述金管會主委黃天牧在致詞時所呼籲的「要行穩致遠」。

針對壽險業今年收入表現，黃天牧引述英國首相邱吉爾的名言「回顧越深，前瞻越遠。」要金融業不能因此自滿，仍要「行穩致遠」，尤其是吸收長期資金且對保戶有承諾的壽險業。