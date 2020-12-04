陸嫦娥五號登月！　五星旗首度在月球上「獨立展示」

▲大陸嫦娥五號上升器稍早進入環月軌道。（圖／翻攝微博）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸嫦娥五號探測器於1日23時11分左右，順利著陸在月球正面預選著陸區。經過兩天的月面工作，3日23時10分左右，嫦娥五號上升器3000N發動機工作約6分鐘，成功將攜帶樣品的上升器送入到近月點環月軌道。值得注意的是，上升器點火起飛前，五星旗首度在月球表面上順利展開並獨立展示。

綜合陸媒報導，嫦娥五號成功著陸後，開始進行太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作，將正式開始持續約2天的月面工作，採集月球樣品。科學家們認為，著陸在此是十分明智的選擇。從地球上看起來，這裡更像是廣闊、黑暗的熔岩平原。這裡還從未有過任何人類探測器到訪過的足跡。

▲五星紅旗。（圖／路透）



據悉，嫦娥五號探測器配置了降落相機、全景相機、月壤結構探測儀、月球礦物光譜分析儀等多種有效載荷，能夠在月表形貌及礦物組分探測與研究、月球淺層結構探測等科學探測任務中發揮重要作用。探測器鑽取採樣前，月壤結構探測儀對採樣區地下月壤結構進行了分析判斷，為採樣提供了資料參考。

嫦娥五號的落月點仍屬月球探測「處女地」，是月球上最大的月海風暴洋北部的呂姆克山脈附近，周圍有1300米高的火山群，環境之險峻。科學家認為，這一區域比起之前美國和前蘇聯落月採樣的區域，從地質上來說，可能存在比較年輕的玄武岩，如果能獲得這裡新的樣本，將有助於推進對月球火山活動和演化歷史的認識。

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