知名藝人教會牧師誆騙女碩士　「連生活費都沒有」活活被餓死

▲位在北市大安區仁愛路三段地下室的「哈利路亞家教會」教友眾多，而在教會服務10多年的助理牧師徐國峰被指控誆騙教友投資緬甸土地。（圖／翻攝自臉書）

圖、文／CTWANT

「哈利路亞家教會」位在北市知名豪宅「帝寶」附近，包括艾成、王瞳、張芸京、邰正宵等知名藝人都隸屬該教會，因此有明星教會之稱，但有多名教友出面控訴，牧師群合謀以話術誘騙教友購買緬甸土地，但購地後才發現，緬甸根本不允許外國人擁有土地，以致教友血本無歸，至少超過30人受騙。

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本刊調查，其中一位自英國碩士畢業的楊瀞涵（楊女、35歲）在教會助理牧師徐國峰（50歲）的話術誘騙下，將身上僅有的48萬元投資土地，沒想到錢完全拿不回來，有嚴重腎疾的她無法工作，連生活費都沒有，將近1個多月無法吃飯，最終楊女於今年8月陳屍住家。

▲教友楊瀞涵的哥哥一想到妹妹遭「哈利路亞家教會」榨乾財產，最後甚至活活餓死就忍不住淚崩。（圖／CTWANT提供）

楊女的哥哥出面投訴，今年8月還在北京工作的他，突然接到妹妹離世的消息悲慟萬分，立刻訂了機票回到台灣，經過14天的隔離，楊男總算見到妹妹冰冷的遺體。「瀞涵的腎不好，過世前都有接受治療，但我不知道妹妹到生命結束的前一刻，都是這麼痛苦，她是活活被餓死的。」

楊男為何認為妹妹是被「餓死」的？他拿出3大疊厚重資料悲痛的說：「妹妹的信仰是成為害死她的兇手。」楊男出示一段妹妹在過世前傳給教友的對話，上頭寫道：「我已經1個多月沒辦法好好吃飯，連可以正常生活的錢都沒有，非常痛苦和絕望。」

▲楊瀞涵個性開朗、樂觀，卻一步步遭教會助理牧師徐國峰貢獻出全部身家購買「緬甸土地」，最後因此無以為繼身亡。（圖／讀者提供）

原來，楊女在2013年從倫敦藝術大學碩士畢業，父親也在同年去世，兄妹倆返台服喪，楊男在要回北京工作前，留下50萬元給妹妹，也會不定期匯一些零用金，認為妹妹不至於沒錢吃飯。楊男詢問妹妹生前較親近的教會友人才發現，原來妹妹所有的錢都被所屬的哈利路亞家教會詐得精光，其中與她最為親近、以父自稱的助理牧師徐國峰，誘使她砸下身上所有積蓄購買一塊緬甸的土地，後來才發現是一場騙局。

▲知名藝人張芸京、王瞳、艾成、潘奕如都是哈利路亞家教會教友，平時會一起拍攝影片與信徒分享聖經故事與生活點滴。（圖／翻攝自YouTube頻道神國大樂）

本刊致電徐國峰牧師，他表示所有的案子都已經進入法律程序，不便多說，對於是否有多名教友受騙，他也不願回應，隨即掛上電話。

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