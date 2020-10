掀棺赫見「蛆蟲亂竄」！家屬瞻仰遺容釀驚魂　怒毆葬儀社討說法

▲南非一名男子的遺體在太平間停放4天後,在葬禮上才被發現臉上爬滿蛆蟲。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

南非首都普勒托利亞(Pretoria)一名男子諾貝尼(Oupa Ngobeni)的遺體在太平間停放4天後,疑因未被妥善保存,在24日的葬禮上才被發現臉上爬滿白色蛆蟲。憤怒的家屬當場發作,不但與葬儀社老闆科扎(Solly Khoza)發生激烈爭吵,還毆打了他。

綜合《每日鏡報》與當地媒體《普勒托利亞新聞》報導,死者家屬在葬禮上要求殯儀社讓他們瞻仰遺容,卻被科扎拒絕。雙方在一番爭執後,科扎才終於答應將棺木打開。豈料,棺木掀開後,他們震驚地發現,屍體已經腐爛,而且臉上還爬滿了白色蛆蟲。

A strange account of how a corpse, which was in a mortuary for four days ended up infested with maggots, started a bitter fight between a bereaved family in Klipgat and a funeral undertaker during the burial on Saturday. https://t.co/Gt5nQbuoi6 @IOL