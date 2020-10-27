掀棺赫見「蛆蟲亂竄」！家屬瞻仰遺容釀驚魂　怒毆葬儀社討說法

▲南非一名男子的遺體在太平間停放4天後，在葬禮上才被發現臉上爬滿蛆蟲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

南非首都普勒托利亞（Pretoria）一名男子諾貝尼（Oupa Ngobeni）的遺體在太平間停放4天後，疑因未被妥善保存，在24日的葬禮上才被發現臉上爬滿白色蛆蟲。憤怒的家屬當場發作，不但與葬儀社老闆科扎（Solly Khoza）發生激烈爭吵，還毆打了他。

綜合《每日鏡報》與當地媒體《普勒托利亞新聞》報導，死者家屬在葬禮上要求殯儀社讓他們瞻仰遺容，卻被科扎拒絕。雙方在一番爭執後，科扎才終於答應將棺木打開。豈料，棺木掀開後，他們震驚地發現，屍體已經腐爛，而且臉上還爬滿了白色蛆蟲。

A strange account of how a corpse, which was in a mortuary for four days ended up infested with maggots, started a bitter fight between a bereaved family in Klipgat and a funeral undertaker during the burial on Saturday. https://t.co/Gt5nQbuoi6 @IOL — Pretoria News (@pretorianews) October 26, 2020

怒極的家屬立刻上前與科扎理論，還動手打了他。他們認為，是葬儀社沒有妥善地保存遺體，才導致腐爛長蛆。他們也指責科扎在把遺體從太平間運到他們家前，沒有通知家人屍體的狀況，「他讓我們在葬禮上成了社區內的尷尬人物，我們不會允許他逍遙法外。我們將繼續『戰鬥』，直到我們弄清楚到底發生了什麼」。

不過，科扎駁斥了家屬們的說法。他表示，「我和瞭解死者病情的人談過之後了解到他生前患有糖尿病，病情已經到了需要截肢的階段，家屬們過去常常給他洗腳，因為他的腳上長了蛆，這也是為什麼屍體上會有蛆的原因。 」科紮認為，即使屍體被存放在太平間的冰櫃內，但這只會讓屍體變冷，無法凍住屍體。

▲死者因為患病導致生前腳上就長蛆，抑或是屍體未被妥善保存而腐壞，雙方各執一詞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

死者遺孀菲麗（Mary Phiri）控訴，即使她清楚丈夫生前患病，導致腳上長了蛆蟲，但遺體在被靈車運走到太平間時，並沒有蛆蟲。對此，科紮表示，「我不明白為什麼死者的妻子在知道他的病後仍認為我應該為遺體的狀況負責。」不過，他仍軟化態度告訴菲麗，「當你平靜下來後，請到太平間來，我會看看我能如何補償你」。

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