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俄機隊阿拉斯加飛行1.5小時　美軍派F-22伴飛

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▲美軍成功攔截俄羅斯機隊。（圖／取自North American Aerospace Defense Command臉書）

▲美軍成功攔截俄羅斯機隊。（圖／取自NORAD臉書）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美軍的F-22猛禽戰鬥機在週一晚間成功攔截兩架來自俄羅斯的Tu-95轟炸機，並成功讓俄羅斯的機隊留在國際領空，未進入到加拿大和美國的主權領空裡。

根據北美航空航太防禦司令部（NORAD）表示，在美軍的F-22戰機在和E-3預警機、KC-135加油機的配合下，成功在阿拉斯加防空識別區，攔截了由兩架Su-35戰鬥機、兩架Tu-95轟炸機和A-50空中預警機組成的俄羅斯機隊。

NORAD表示，該機隊在阿拉斯加防空識別區內飛行長達1.5小時，但飛行期間從未進入美國或加拿大主權內的領空；同時這也是2020年來俄羅斯機隊第14次進入該區域。

俄羅斯軍方則表示，該機隊是從楚科奇自治區（Chukotka）的機場出發，沿途在楚科奇海、波弗特海、白令海和鄂霍次克海等海域執行任務，飛行時間長達11小時，也承認美方F-22戰機有「伴飛」，但強調該機隊的飛行遵守國際法規。

NORAD的赫克將軍（General Glen D. VanHerck）表示，NORAD的部隊時時保持警戒狀態，以應對加拿大和美國的潛在威脅。

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