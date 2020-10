俄機隊阿拉斯加飛行1.5小時　美軍派F-22伴飛

▲美軍成功攔截俄羅斯機隊。(圖/取自NORAD臉書)

實習記者陳培鈞/綜合報導

美軍的F-22猛禽戰鬥機在週一晚間成功攔截兩架來自俄羅斯的Tu-95轟炸機,並成功讓俄羅斯的機隊留在國際領空,未進入到加拿大和美國的主權領空裡。

根據北美航空航太防禦司令部(NORAD)表示,在美軍的F-22戰機在和E-3預警機、KC-135加油機的配合下,成功在阿拉斯加防空識別區,攔截了由兩架Su-35戰鬥機、兩架Tu-95轟炸機和A-50空中預警機組成的俄羅斯機隊。

NORAD表示,該機隊在阿拉斯加防空識別區內飛行長達1.5小時,但飛行期間從未進入美國或加拿大主權內的領空;同時這也是2020年來俄羅斯機隊第14次進入該區域。

俄羅斯軍方則表示,該機隊是從楚科奇自治區(Chukotka)的機場出發,沿途在楚科奇海、波弗特海、白令海和鄂霍次克海等海域執行任務,飛行時間長達11小時,也承認美方F-22戰機有「伴飛」,但強調該機隊的飛行遵守國際法規。

NORAD的赫克將軍(General Glen D. VanHerck)表示,NORAD的部隊時時保持警戒狀態,以應對加拿大和美國的潛在威脅。

North American Aerospace Defense Command F-22 fighter aircraft, supported by E-3 airborne warning and control system and KC-135 refueler aircraft, intercepted two Russian Tu-95 bombers escorted by two Su-35 fighter aircraft late Monday evening. #WeHaveTheWatch @usairforce pic.twitter.com/bi6Eh3SxlW