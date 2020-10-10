澳媒：陸攻台是遲早的事！美若不改變戰略...2028年將是關鍵

實習記者高琳景／綜合報導

隨著台美關係升溫，近日中國解放軍動作頻頻不斷，10月才剛開始，共機就已越過台海擾台多次，甚至在我軍廣播區離後，回話反擊「例行訓練」。

根據《ABC》報導，斯坦福大學（Stanford University）弗里曼．斯波利（Freeman Spogli）國際問題研究所研究員奧里亞娜．斯凱拉．馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）表示，「以往中國沒有能力動員部隊穿越台灣海峽，使其降落在台灣。」然而中國在進行軍事全面現代化後，已具備奪台能力，就像近日解放軍頻頻在台海軍演一樣。

▲大陸發佈殲-15對島攻擊影片。（圖／央廣軍事）

在過去，中國以往只能射飛彈到台灣海峽以表對台的憤怒，但現在卻是直接出動戰機，直接飛進台灣領空。台灣國防部表示，台灣空軍自2020年1月以來，已被共軍擾亂飛機4132次，與去年同期相比，增加了129%。

美國史丹佛大學博士馬斯特羅（Mastro）表示，假設美國沒有徹底改變其軍事姿態或戰略，她預計中國將在2028年以前，成功入侵台灣，而中國的勝利將嚴重削弱美國在該地區的地位和作用。另外她也提到，「在我看來更有可能的是，在一場戰爭中支付了戰爭費用後，美國將要求台灣獨立，或者也要求中國在戰爭結束之前讓步其他一些立場。」

而根據馬斯特羅的說法，如果中國要侵略台灣，唯一可能參與的國家就是美國，儘管美國是台灣主要的安全夥伴，但實際上美國並沒有義務保衛台灣。