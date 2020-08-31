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老公恩愛嗨翻「啪」一聲！　苦忍幾小時慘歪一邊…醫推一招神救援

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▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲老公恩愛一半慘斷了。（示意圖／翻攝pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一人夫29日趁著週末放假，一覺醒來就剎不住，和老婆卿卿我我「恩愛」起來，可是就在這過程中，突然聽到「啪」一聲響，緊接著下體傳來一陣巨痛……。沒想到，幾小時後下體又紅又腫，還隱隱作痛，上廁所時方向也是向一邊歪斜。醫生檢查，是下面骨折了。

據《錢江晚報》報導，孫姓男子今年42歲，一早出現這個意外情況後，本來就覺得此事挺難為情，想著可能會好起來，也沒有馬上到醫院就診，但是幾小時後發現不妙了，他才趕緊衝去杭州市中醫院泌尿外科求診。

醫生查看了孫男的傷情，據多年臨床的經驗判斷是海綿體白膜撕裂，也就是「骨折」了，「需要立即進行手術修補！不然以後會影響功能！」當天下午，再經過一番檢查後，泌尿外科的專家們為患者進行了手術。

目前，孫男正在康復之中，出院之前還會對功能進行一個測定。

事實上，像孫男這樣的病例並不少見，一年中會有個七八例，特別是每次節日後的夜晚和第二天清晨容易高發。泌尿外科的黃亞勝副主任警告，如果現實當中真的不幸中招，一定要立即中斷性行為，避免再次勃起；如果情況較為嚴重，應用綁帶簡單包扎，稍用力握住以加壓止血。

他提醒，最好能在第一時間採用局部冰敷，拿一個塑膠袋或是乾淨毛巾裝一些冰塊，冰敷受傷部位，這樣做一方面可抑制勃起，另一方面減少出血疼痛；注意不要熱敷，因為熱敷會加速血液流動，隨後，迅速送往醫院診治，姿勢應以平臥位為佳。

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