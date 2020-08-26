解放軍青海、浙江朝南海試射「東風反艦飛彈」　美軍RC-135S偵察機現身

▲解放軍從青海、浙江，朝南海同一處海域試射反艦飛彈。（圖／翻攝自East Pendulum Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍24~29日在周邊四大海域，舉行同步實彈軍演，關注中國軍事發展的法國網站「East Pendulum」根據禁行公告推測，26日解放軍分別從青海與浙江，朝海南島外海的同一處海域，各自發射了一枚東風系列反艦飛彈。也幾乎在同一時間，美軍的RC-135S「眼鏡蛇球」偵察機也飛入南海偵察。

根據香港媒體《東網》報導，法國網站「East Pendulum」在Twitter發文指出，解放軍在26日早上，分別從浙江寧波及青海大柴旦行政區發射的2處基地，朝南海的同一處海域試射反艦飛彈。據信試射的飛彈，分別是東風-21D與東風-26反艦飛彈。

▲美軍RC-135S飛入南海海域偵察。（圖／翻攝自SCS Probing Initiative Twitter）



北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）發布消息也指出，美國空軍的RC-135S偵察機，26日早上8時也從巴士海峽進入南海，往西南方前進，外界分析，主要目的是為了分析解放軍試射彈道飛彈的電子情報。

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