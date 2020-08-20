黑莓機經典回味！預計2021年以「有鍵盤的5G手機」回歸

特約記者洪聖壹／綜合報導

今年年初，黑莓手機發布聲明，其與TCL的合作協議將於 2020 年 8 月 31 日終止，不再生產、制造或銷售任何的黑莓品牌手機，但是會為現有的黑莓用戶提供售後服務至 2022 年 8 月 31 日。不過最新消息指出，2021 年上半年，黑莓機將在美國、歐洲推出支持 5G 網絡的全鍵盤智能手機。

▲Blackberry 在 MWC 2017 期間發表多款手機與安全服務。（圖／記者洪聖壹攝）

8 月 20 日清晨，黑莓與 OnwardMobility、FIH Mobile(富智康)發布了聯合聲明，預告將於 2021 年上半年在北美和歐洲地區發售支持 5G 的智能手機。

在聯合聲明當中，新創公司 OnwardMobility 執行長 Peter Franklin 表示，黑莓機以保護通訊、數據以及隱私聞名，也是OnwardMobility 將新一代 5G 黑莓機推向市場的難得機會。黑莓執行主席 John Chen 表示，OnwardMobility 將提供帶有實體鍵盤的 5G 黑莓機，並充分展現品牌的信任度和安全性。

FIH Mobile執行董事郭文義表示，作為 OnwardMobility 的獨家供應商，富士康將把設計、制造、零組件供應和物流管理方面的深厚專業知識，致力將新的 5G 黑莓機推向市場。

初創公司 OnwardMobility 指出，5G 版本黑莓手機將使用全鍵盤設計，該設計將從輸入體驗中反映出品牌價值與安全性。根據報導，OnwardMobility 是在黑莓與 TCL 宣布解除合作協議之後的一個月後成立，員工不到 50 人，有一名員工還是前 TCL 員工。

除此之外，這也不是 BlackBerry 首次與鴻海子集團合作，早在 2014 年，當時的 BlackBerry 執行長程守宗與鴻海董事長郭臺銘攜手發布了合作新機 BlackBerry Z3。

▲MWC 2014 期間，黑莓機與鴻海共同合作推出BlackBerry Z3。（圖／記者洪聖壹攝）

記者稍微整理了一下大事紀，首部黑莓手機 RIM6230 於 1999 年問世，在智慧型手機興起的年代，該公司於 2013 年推出了首款搭載 BlackBerry 10 系統的智慧型手機。

▲BlackBerry 於 2013 年推出了首款搭載 BlackBerry 10 系統的智慧型手機BlackBerry Z10。（圖／記者洪聖壹攝）

2015 年，黑莓推出首款運行 Android 系統的機種。2016 年 12 月 16 日，黑莓宣布與 TCL 合作，通過品牌授權的協議，由 TCL 負責全球範圍內黑莓手機的設計、生產和銷售。

▲首款搭載 Android 作業系統的 BlackBerry KeyOne。（圖／記者洪聖壹攝）

黑莓與 TCL 於 2019 年相繼發表了 BlackBerry Key2 和 BlackBerry Key2 LE 等機型，將黑莓經典的全鍵盤設計和主流安卓操作系統結合。2020 年 2 月，雙方宣布合作協議將於 2020 年 8 月 31 日終止，2018 年推出的 Key2 LE 成了黑莓最後一支手機。

▲BlackBerry Key2 LE 是黑莓與 TCL 雙方合作最後一款手機。（圖／記者邱倢芯攝）

如今黑莓卷土重來，從聲明已經確認將保留過往的 BlackBerry 手機精神，並且帶來最新 5G 技術，只能說相當期待了。