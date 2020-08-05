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第四台訊號線掉路面　泰山女騎士「絆倒慘摔」轄區警消急救援

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▲▼女騎士經過泰林路時被第四台訊號線絆倒慘摔。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲女騎士經過泰林路時被第四台訊號線絆倒慘摔。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名賴姓女子5日一早8時許騎乘機車，經過泰山區泰林路三段時往林口方向時，突然被垂落的電線給絆倒，賴女當場慘摔，所幸只有輕微的擦挫傷，警方獲報到場協助將賴女送醫，發現地面上垂落的原來是第四台訊號線，趕緊通報業者前來搶修，避免意外再次發生。

警方到場處理時，初步了解該電線為第四台業者的訊號線，遭不明外力扯落地面，該處適逢山路彎道處且路幅狹窄，賴女（24歲）看到訊號線時已來不及反應，遭電線絆倒摔車，所幸送醫檢查後賴女僅輕微擦挫傷，警方通知第四台業者前來搶修，避免造成二次車禍，現場經修復後已恢復正常通車。

林口警呼籲泰林路三段是往來泰山區與林口區的重要道路，因路幅教窄且坡度起伏大、髮夾彎道多，行駛車輛應遵守交通規則，切勿逆向、危險超車，更勿超速行駛，尤其這幾天適逢午後雷陣雨且帶較強風勢，相關路邊電纜線等易受影響，因此駕駛人更需提高警覺隨時留意；另外道路周邊設置電纜線業者更應積極定期派員檢視，避免掉落的纜線造成用路人安全。

▼警方通知第四台業者前來搶修。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼女騎士經過泰林路時被第四台訊號線絆倒慘摔。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼女騎士經過泰林路時被第四台訊號線絆倒慘摔。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼女騎士經過泰林路時被第四台訊號線絆倒慘摔。（圖／記者陳豐德翻攝）

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