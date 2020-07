在家就能喝到的法式享樂　朋友相聚新寵兒指定都要它！

▲疫情讓人在家的時間多了,而打開IG可以發現「法國可倫堡1664啤酒」蹤影頻現,成為時尚質感風格新選擇!(圖/品牌提供)

消費中心/台北報導

今年受到疫情影響,改變了許多人的生活模式,多數時間都待在家中,一個個頓時變成宅男、宅女,打電動、追劇成為時下最夯的室內娛樂之外,也創造出其他有趣現象,像是日本有民眾把自家倉庫打造成小酒吧,隨時可以愜意的小酌一杯。在小酒館獨飲或是與朋友歡聚,來杯固定品牌是一種老習慣,但隨著窩在家的日子越來越多,也更有時間細細品味嘗試不同的酒,最近不少人意外發現提倡Chef at home的「法國可倫堡1664啤酒」,不論單喝或搭食物都很適合,是現在時尚界流傳的新味道,拍起來極具風格的質感外型,在IG上更是時常出現它的蹤影!

炎炎夏日裡喝上一口沁涼啤酒,簡直是一大享受。在各式各樣的啤酒風味中,越來越多人偏愛少了厚重苦味的清爽感,其中由小麥釀造、以丁香及柑橘調味的可倫堡1664白啤酒,因為具有獨特淡淡花果香氣,喝起來清新怡人且口感滑順,百喝不膩的味道,加上很適合首次品飲啤酒的人,成為許多人相聚大推的指定啤酒,而靈感來自巴黎鐵塔的藍色瓶身曲線,外型簡單俐落,怎麼擺拍都好看,讓聚會多了法國巴黎的時尚感。可倫堡1664白啤酒還有另一特色,就是與餐點超百搭,尤其吃法餐從前菜、主菜到最後的甜點都能優雅享用,不用再花大錢買紅白酒,因此內行人在防疫期間默默地收藏起來,好東西與好朋友分享。

▲法餐搭可倫堡1664白啤酒,從前菜、主菜吃到甜點都沒問題。(圖/品牌提供)

▲與朋友餐酒歡聚,不妨體驗看看法式優雅風格氛圍,來點不一樣的異國風情。(圖/免費圖庫pexels)

誕生於西元1664年的1664啤酒,來自於法國可倫堡,憑藉頂級啤酒釀造工藝,傳承至今超過350年,也是在2004年、2005年唯一連續兩屆蟬連世界啤酒釀造金牌獎的啤酒品牌。「Taste the French Way of Life!」1664啤酒體現了法式享樂精神,享樂就是生活,享受眼前的一切,不論是一個人自在的品味生活,或是與朋友相聚一同體驗、分享生活中的各種樂趣,都是再適合不過的選擇。雖然近期不方便出國,但透過1664啤酒,在餐酒歡聚時刻,可以一起與朋友在舌尖上體驗法國俏皮優雅的風格,讓聚會多了不一樣的異國風情與層次。

▲現在入手可倫堡1664全品項,還有機會抽中LE CRUESET鑄鐵鍋。(圖/翻攝自嘉士伯官網)

受到許多人關注的時尚法式優雅啤酒,現在到各大便利商店、超市、量販店就能輕鬆體驗法式優雅風格氛圍,即日起至7月底止,購買可倫堡1664全品項,慿單筆滿199元,以手機簡訊編寫「KR+發票號碼後八碼」傳送至83811,傳送成功即可參加抽獎,將有機會抽中1664品牌原裝進口托特包、LE CREUSET愛心小烤盅、LE CREUSET典藏鑄鐵圓鍋等大獎,趕快跟上法式風情的步伐吧!