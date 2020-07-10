在家就能喝到的法式享樂　朋友相聚新寵兒指定都要它！

▲疫情讓人在家的時間多了，而打開IG可以發現「法國可倫堡1664啤酒」蹤影頻現，成為時尚質感風格新選擇！（圖／品牌提供）

消費中心／台北報導

今年受到疫情影響，改變了許多人的生活模式，多數時間都待在家中，一個個頓時變成宅男、宅女，打電動、追劇成為時下最夯的室內娛樂之外，也創造出其他有趣現象，像是日本有民眾把自家倉庫打造成小酒吧，隨時可以愜意的小酌一杯。在小酒館獨飲或是與朋友歡聚，來杯固定品牌是一種老習慣，但隨著窩在家的日子越來越多，也更有時間細細品味嘗試不同的酒，最近不少人意外發現提倡Chef at home的「法國可倫堡1664啤酒」，不論單喝或搭食物都很適合，是現在時尚界流傳的新味道，拍起來極具風格的質感外型，在IG上更是時常出現它的蹤影！

炎炎夏日裡喝上一口沁涼啤酒，簡直是一大享受。在各式各樣的啤酒風味中，越來越多人偏愛少了厚重苦味的清爽感，其中由小麥釀造、以丁香及柑橘調味的可倫堡1664白啤酒，因為具有獨特淡淡花果香氣，喝起來清新怡人且口感滑順，百喝不膩的味道，加上很適合首次品飲啤酒的人，成為許多人相聚大推的指定啤酒，而靈感來自巴黎鐵塔的藍色瓶身曲線，外型簡單俐落，怎麼擺拍都好看，讓聚會多了法國巴黎的時尚感。可倫堡1664白啤酒還有另一特色，就是與餐點超百搭，尤其吃法餐從前菜、主菜到最後的甜點都能優雅享用，不用再花大錢買紅白酒，因此內行人在防疫期間默默地收藏起來，好東西與好朋友分享。

▲法餐搭可倫堡1664白啤酒，從前菜、主菜吃到甜點都沒問題。（圖／品牌提供）

▲與朋友餐酒歡聚，不妨體驗看看法式優雅風格氛圍，來點不一樣的異國風情。（圖／免費圖庫pexels）

誕生於西元1664年的1664啤酒，來自於法國可倫堡，憑藉頂級啤酒釀造工藝，傳承至今超過350年，也是在2004年、2005年唯一連續兩屆蟬連世界啤酒釀造金牌獎的啤酒品牌。「Taste the French Way of Life！」1664啤酒體現了法式享樂精神，享樂就是生活，享受眼前的一切，不論是一個人自在的品味生活，或是與朋友相聚一同體驗、分享生活中的各種樂趣，都是再適合不過的選擇。雖然近期不方便出國，但透過1664啤酒，在餐酒歡聚時刻，可以一起與朋友在舌尖上體驗法國俏皮優雅的風格，讓聚會多了不一樣的異國風情與層次。

▲現在入手可倫堡1664全品項，還有機會抽中LE CRUESET鑄鐵鍋。（圖／翻攝自嘉士伯官網）

受到許多人關注的時尚法式優雅啤酒，現在到各大便利商店、超市、量販店就能輕鬆體驗法式優雅風格氛圍，即日起至7月底止，購買可倫堡1664全品項，慿單筆滿199元，以手機簡訊編寫「KR+發票號碼後八碼」傳送至83811，傳送成功即可參加抽獎，將有機會抽中1664品牌原裝進口托特包、LE CREUSET愛心小烤盅、LE CREUSET典藏鑄鐵圓鍋等大獎，趕快跟上法式風情的步伐吧！