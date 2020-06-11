白人男街頭挑釁輸慘！遭亞裔「一拳KO昏迷」…54秒對決片曝光網嗨翻

▲白人男子挑釁亞裔男反遭KO。（示意圖／Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

一段亞裔面孔的男子日前KO白人男子的影片引起熱議，影片中，一名白人男子在美國聖地亞哥街頭挑釁這位亞裔男子。之後，亞裔男子一再退讓，但最後退無可退，一拳將白人KO，離開之前還把倒地不起的白人扶了起來。目前，影片的播放量已經超過175萬，更有超過1萬的點贊。

據《觀察者網》報導，據悉，一位名叫「NBA Hustle 」的網友在6月2日在Twitter上傳了這段影片，後來又被別人上傳到了其它網站。

在這段影片開始錄製前，疑似亞裔男子與白人男子之間已經發生了矛盾。影片顯示，在雙方爭吵過程中，白人男子開始嘴巴一直碎碎唸，似乎在指責亞裔男子手上拿著一把泰瑟槍（Taser，一種電擊槍）。

在這期間，亞裔男子一直保持克制，並告訴白人男子別過來。之後，在白人男子上前挑釁時，他曾開啟泰瑟槍，影片中可以聽到明顯的電流聲。

由於事情發生於十字路口，又恰好遇到紅燈，亞裔男子被白人男子逼到了一輛等候紅綠燈的汽車前。這時，白人男子給了亞裔男子一腳。

在被攻擊後，亞裔男子索性丟掉了手上拿著的所有東西，開始反擊。在短暫的扭打後，兩人將距離拉開，醞釀下一步進攻。之後，亞裔男子果斷出手，連續給了白人男子兩記重拳，第二記重拳更是直接將白人男子KO。

最後，在將白人男子擊倒在地後，亞裔男子立刻上前表達了歉意，說了句對不起，並嘗試將白人男子扶起來。在此期間，他還向路過的行人解釋了自己為什麼攻擊這名白人男子。

對於這名亞裔男子的身手，不少網友都讚不絕口，「他立刻過去幫對方坐起來這件事簡直太令人驚訝了，不想打架但是很乾淨俐落地結束了戰鬥」、「這真是一場我看過的最有禮貌的打架，他把對方放倒了還道歉了」、「這個亞洲男子是一個紳士，他把對方擊倒了還去拉對方起來。」

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