白人男街頭挑釁輸慘！遭亞裔「一拳KO昏迷」…54秒對決片曝光網嗨翻

記者鄭思楠/綜合報導

一段亞裔面孔的男子日前KO白人男子的影片引起熱議,影片中,一名白人男子在美國聖地亞哥街頭挑釁這位亞裔男子。之後,亞裔男子一再退讓,但最後退無可退,一拳將白人KO,離開之前還把倒地不起的白人扶了起來。目前,影片的播放量已經超過175萬,更有超過1萬的點贊。

據《觀察者網》報導,據悉,一位名叫「NBA Hustle 」的網友在6月2日在Twitter上傳了這段影片,後來又被別人上傳到了其它網站。

在這段影片開始錄製前,疑似亞裔男子與白人男子之間已經發生了矛盾。影片顯示,在雙方爭吵過程中,白人男子開始嘴巴一直碎碎唸,似乎在指責亞裔男子手上拿著一把泰瑟槍(Taser,一種電擊槍)。

在這期間,亞裔男子一直保持克制,並告訴白人男子別過來。之後,在白人男子上前挑釁時,他曾開啟泰瑟槍,影片中可以聽到明顯的電流聲。

由於事情發生於十字路口,又恰好遇到紅燈,亞裔男子被白人男子逼到了一輛等候紅綠燈的汽車前。這時,白人男子給了亞裔男子一腳。

在被攻擊後,亞裔男子索性丟掉了手上拿著的所有東西,開始反擊。在短暫的扭打後,兩人將距離拉開,醞釀下一步進攻。之後,亞裔男子果斷出手,連續給了白人男子兩記重拳,第二記重拳更是直接將白人男子KO。

最後,在將白人男子擊倒在地後,亞裔男子立刻上前表達了歉意,說了句對不起,並嘗試將白人男子扶起來。在此期間,他還向路過的行人解釋了自己為什麼攻擊這名白人男子。

對於這名亞裔男子的身手,不少網友都讚不絕口,「他立刻過去幫對方坐起來這件事簡直太令人驚訝了,不想打架但是很乾淨俐落地結束了戰鬥」、「這真是一場我看過的最有禮貌的打架,他把對方放倒了還道歉了」、「這個亞洲男子是一個紳士,他把對方擊倒了還去拉對方起來。」

