台積電不受疫情影響！劉德音：今年營運展望、資本支出不變　4奈米預計2023年量產

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／新竹報導

晶圓代工廠台積電（2330）9日召開股東會，董事長劉德音會後召開記者會指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情帶動科技需求，全球經濟不可能V型反轉，可能U型或L型反轉，不過，台積電今年製程進展、資本支出與營運展望皆不會改變。

劉德音表示，在此次新冠肺炎疫情中，台灣相當幸運，也沒有封城，儘管餐廳與旅遊業影響慘重，不過，當走出台灣，便可發現其他國家影響非常大，失業、對未來前景等不亞於1930年代美國大蕭條，即便疫情恢復，整個社會結構與人們生活方式都已經改變。

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人們受疫情影響，不得不使用線上會議、網路課程、電子支付等新科技，劉德音指出，包括娛樂、工作、互動、學習等生活方式都改變，這些新科技的需求促使半導體的發展。他認為，全球經濟都不好，科技發展卻跟經濟脫鉤，因此經濟不可能V型反轉，可能U型或L型發展。

不過，劉德音舉例，有個客戶全公司在家工作3個月，生產力卻沒有因此降低，可見高科技產業不一樣，是這波新冠肺炎疫情中，免疫力相當高的產業。

劉德音說，台積電今年營收成本、資本支出計畫都不會改變，金額將維持150億至160億美元，今年營運展望也不會改變，營收將成長14%至19%，先進製程推進也不會受影響；華為的5奈米空缺，也會被其他客戶填補。

至於台積電先進製程技術發展，劉德音表示，5奈米製程可望於2021年量產出貨，強化版5奈米預計於2022年量產，且已投入「第三版5奈米」的4奈米製程技術開發，也將於2023年量產。

另對於中國南京廠規劃，劉德音透露，原計畫維持不變，今年底月產將擴增至2萬片規模。不過他也強調，台積電在世界各地布局是理所當然的事情，「絕對會深耕台灣。」

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