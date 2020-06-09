台積電小股東超前部署！全家人昨晚提前住飯店「2歲小孩一起出席股東會」

▲台積電股東會現場，出現罕見的2歲小孩，原來是小股東帶著全家人一起到場，瞭解公司營運展望。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／新竹報導

晶圓代工大廠台積電（2330）9日召開股東會，因應防疫，今年也首度改在新竹國賓大飯店舉行。住在桃園的年輕小股東透露，為了參加這場股東會，全家人前一晚已住進國賓飯店，以便今天一早直接來參與這場年度盛會，親眼見證台積電的國際陣容場面。

這對來自桃園的年輕夫妻，抱著2歲小孩參加台積電股東會，在現場顯得相當特殊，他們向《ETtoday新聞雲》記者透露，之前也曾與家人參與過一次台積電股東會，但以往會場都是在新竹科學園區的總部大樓，這次移到國賓飯店舉行，於是全家人前一晚就從桃園來到新竹，住進飯店過夜並參與第一次在飯店舉辦的台積電股東會。

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這對年輕夫妻說，之所以會全家人一起出席股東會，是想聽看看台積電的政策和展望等。

除了這一家人，其他到場股東也對台積電赴美發展感到高度興趣。但面對美中貿易戰的夾擊，股東看法兩極，有人感到憂心，也有股東認為台積電有實力因應，如同董事長劉德音所言，台積電能找到價值，也會找到抵抗力，「台灣人有勇氣與信心，不要害怕。」

這次台積電股東會移到新竹國賓大飯店舉行，參與者必須要確認身分才能入場，且入場前必須量體溫、戴口罩，座位也拉開了距離，響應防疫新生活。

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