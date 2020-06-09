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台積電懶人包出爐！讀完秒懂「股東會4大重點」　董事長劉德音解說內容曝光

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▲台積電董事長劉德音。（圖／記者楊絡懸攝）

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／新竹報導

晶圓代工廠台積電（2330）9日召開股東會，全球矚目台積電面對美中貿易戰、科技限制令等議題如何因應，股東們踴躍發問，董事長劉德音與總裁魏哲家也耐心回答，展現出高度風範，以下整理台積電股東會4大重點。

一、面對美中貿易戰、科技大國關係緊張，台積電如何因應？

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劉德音透露，大國之間的貿易關係持續緊張，也帶來台積公司諸多挑戰；其實全世界所有的國家、企業都夾在中間，如何培養「公司的抵抗力」以應付新的情勢，是每間公司的思考，也是現實。

「技術領先的台積電能在國際抗衡中找到價值，以及對世界改變的抵抗力。」劉德音說，找到方法，限制就會逐一化解，讓公司繼續成長並創造股東價值；而台積電的最大價值，是釋放全世界的「創新能量」，這個目標依舊不變，台積電仍具備競爭優勢。

二、美國擴大限制華為，華為旗下海思的缺口，是否造成產能下降？

劉德音說，台積電是「大家的晶圓技術產能提供者」（everyone's foundry），如果沒有海思訂單，也會有其他的客戶想填補產能與市場空缺，因此必須考慮產業連動性，市場終究將取得平衡；不過他也希望不要發生。

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者楊絡懸攝）

▲台積電董事長劉德音股東會後，回答媒體提問。（圖／記者楊絡懸攝）

三、台積電將帶供應鏈一起赴美投資？會有獲利嗎？

劉德音表示，赴美投資並不是把台積電的產能都移過去，而是獲得美國客戶的信任，在美國市場發展上取得「有利位置」，讓商業用途的客戶得到最好的服務，也能利用此次機會獲得全世界最頂尖的人才，這就是台積電赴美之目的。

針對是否會找下游廠商一同赴美，劉德音回答，YES，實際上規劃的土地能讓台積電下游廠商一起去，美國廠區旁另闢園區，供下游廠商使用，希望能一起打出美國市場；亞利桑那州已有完整的產業鏈，包括特殊氣體等，在美國建廠可以打敗現有的廠商，若能成功，便能讓台灣產業往全新發展。

劉德音說，台積電已在美國亞利桑那州選好設廠廠址，之所以會選擇在亞利桑那州設廠，是因為亞利桑那州是許多美國年輕人想去的地方，包括東岸、西岸的年輕人，而且，亞利桑那州的水資源相當豐沛，家家戶戶都有游泳池，綠電也便宜，土地非常大。

至於赴美能否賺錢，劉德音強調，「台積電當然能賺錢！」未來於美國設廠，整個美國廠毛利率都會調整與公司差不多情形；他也提到，台積電目前僅跟客戶談，也還沒與美國軍方談生意，或許有客戶有產品線銷售給軍方，但台積電主要生產商業產品，僅有商業產品才能大量製造。

劉德音也說明，美國政府補助，涵蓋台積電的下游供應商，包括材料、化學原料、建廠等高機密性，甚至是美國當地沒有的供應鏈廠商，這也是拓展美國市場的機會。

▲台積電總裁魏哲家（左）與董事長劉德音（右）。（圖／記者楊絡懸攝）

▲台積電股東會現場，總裁魏哲家（左）與董事長劉德音（右二）。（圖／記者楊絡懸攝）

四、疫情是否影響台積電製程進展、營運展望？

劉德音指出，台積電今年營收成本、資本支出計畫都不會改變，金額將維持150億至160億美元，今年營運展望也不會改變，營收將成長14%至19%，先進製程推進也不會受影響；華為的5奈米空缺，也會被其他客戶填補。

至於台積電先進製程技術發展，劉德音表示，5奈米製程可望於2021年量產出貨，強化版5奈米預計於2022年量產，且已投入「第三版5奈米」的4奈米製程技術開發，也將於2023年量產。

此外，面對全球經濟發展，劉德音認為，全球經濟都不好，科技發展卻跟經濟脫鉤，因此經濟不可能V型反轉，可能U型或L型發展；不過人們受疫情影響，不得不使用線上會議、網路課程、電子支付等新科技，包括娛樂、工作、互動、學習等生活方式都改變，這些新科技的需求促使半導體的發展。

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