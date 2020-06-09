「我是因為張忠謀才買」聽完小股東發言…董事長劉德音妙答：我也這樣加入台積電！

▲台積電股東（中）獻花給台積電總裁魏哲家（左）與董事長劉德音（右）。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／新竹報導

晶圓代工廠台積電（2330）9日召開股東會，吸引百位股東參與。會中，小股東相當踴躍發言，有人獻花感謝經營團隊的努力，也有人是過去仰慕台積電創辦人張忠謀而買下台積電的股票、參加台積電股東會，對此，董事長劉德音聽聞後也妙答，「我也是因為張忠謀才加入台積電。」引熱烈掌聲。

台積電股東會現場，有股東特別打扮，獻花感謝經營團隊，也期盼台積電股價上看400元；另一名股東也說，她是散戶，沒有特殊背景，只是因為喜歡張忠謀，「我來這裡不是為了買台積電或參加股東會，而是因為有一個Morris張忠謀。」

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對此，劉德音聽聞後妙答，「我也是因為張忠謀帶領台積電，我才參加台積電，到今天也27年了！我從張忠謀那學到很多，與社會大眾都一樣。」此外，他也表示，與台積電總裁魏哲家上任2年，相當感謝股東的支持，經過很多困難皆逐一克服。

「我覺得台積電真的是一個很好的公司，董事會是智慧的團體，常給予很好的建議。」劉德音透露，當他上任董事長、與國外的董事長、CEO交流後，他才驚覺原來台積電是「超強的團隊」、「Super King」，更是他一生有幸帶領的公司。

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