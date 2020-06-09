台積電赴美設廠「關鍵原因曝光」！劉德音：美國政府有補助　年輕人都想去亞利桑那州

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／新竹報導

晶圓代工廠台積電（2330）9日召開股東會，會後，針對台積電有意在美國亞利桑那州設廠，董事長劉德音表示，雖然目前已經選定了設廠廠址，但整段細節都尚未定案，其中，美國政府補助是影響台積電赴美設廠「重要關鍵」，使台積電願意為客戶打造商業產品。

劉德音說，台積電已在美國亞利桑那州選好設廠廠址，之所以會選擇在亞利桑那州設廠，是因為亞利桑那州是許多美國年輕人想去的地方，包括東岸、西岸的年輕人，而且，亞利桑那州的水資源相當豐沛，家家戶戶都有游泳池，綠電也便宜，土地非常大。

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不過，劉德音透露，美國設廠的細節都還沒有定案，因此尚無法宣布細節。關於台積電之所以赴美設廠，他解釋，美國政府補助是關鍵原因之一，也希望美國能建立一個全球半導體競爭力的投資環境與生態系統，只是這些相關的計畫，包括半導體振興與法規，都必須等美國眾議院、參議院投票同意。

至於赴美能否賺錢，劉德音強調，「台積電當然能賺錢！」未來於美國設廠，整個美國廠毛利率都會調整與公司差不多情形；他也提到，台積電目前僅跟客戶談，也還沒與美國軍方談生意，或許有客戶有產品線銷售給軍方，但台積電主要生產商業產品，僅有商業產品才能大量製造。

劉德音也說明，美國政府補助，涵蓋台積電的下游供應商，包括材料、化學原料、建廠等高機密性，甚至是美國當地沒有的供應鏈廠商，這也是拓展美國市場的機會。

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