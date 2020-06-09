台積電將帶下游廠商赴美！劉德音：因應美中貿易戰　這齣戲還沒演完

▲台積電股東會，台積電董事長劉德音回答股東問題。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／新竹報導

晶圓代工廠台積電（2330）9日召開股東會，針對股東提問，關於美中貿易戰，台積電如何夾在中間如何因應？董事長劉德音認為，其實所有的國家、企業都夾在中間，如何培養「公司的抵抗力」以應付新的情勢，是每間公司的思考，「我想，這能逐一化解，這齣戲還沒演完，我請大家放心，我們會找出方法，讓台積電繼續創造股東價值。」

針對台積電於美國設廠的利益，劉德音說，雖然還沒定案，但絕對是很大的利益，這並不是把台積電的產能移過去，而是把美國的服務讓客戶獲得更好的商業用途，這就是台積電的目的。

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另對於台積電的展望，劉德音表示，盼有機會能用到全世界頂尖的科技人才，對台灣而言，每年PhD（博士學位）符合公司10年發展仍有些限制，也無法滿足台積電的需求，仍期盼台積電能得到全世界最頂尖的人才，發展出全世界最頂尖的科技技術。

至於股東詢問，台積電在美國設廠，是否會找下游廠商一同赴美？劉德音表示，YES，將找下游廠商一同赴美，實際上規劃的土地能讓台積電下游廠商一起去，他也佩服下游廠商有著宏大的目標，希望能一起打出美國市場；在亞利桑那州已有很完整的產業鏈，在美國建廠可以打敗現有的廠商，若能成功，便能讓台灣產業往全新發展。