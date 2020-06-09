台積電股東會登場　董座劉德音坦言：大國貿易關係緊張，對公司業務帶來諸多挑戰

▲台積電股東會，台積電董事長劉德音致詞。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／新竹報導

晶圓代工廠台積電（2330）9日召開股東會，董事長劉德音致詞時表示，新冠肺炎疫情對人類生活產生很大的變化，新科技的應用可以更迫切、更廣泛，加速5G通訊及數位運算發展，成為公司兩大成長動能；同時他也透露，大國之間的貿易關係持續緊張，也帶來公司諸多挑戰。

劉德音說，新冠肺炎改變人類生活，包括工作、娛樂、學習、互動方式等，也同時可以看見新科技應用的需求，將更迫切且更廣泛；5G通訊及數位運算的發展將更快速，同時是台積電的兩大成長動能，表現將更為穩定。

請繼續往下閱讀...

面對新冠肺炎疫情，劉德音指出，台積電同仁警戒審慎，也維護公司正常營運。另針對大國之間貿易關係持續緊張，他也提到，全球環境帶來公司諸多挑戰，但有信心以技術的領先、卓越的製造、客戶的信任等「3項競爭優勢」，堅持台積公司的核心價值，將帶來穩定的成長與發展，台積電一直不變的目標，即長期為股東創造最大的股東價值。

▲台積電股東會，台積電總裁魏哲家致詞。（圖／記者楊絡懸攝）

台積電總裁魏哲家表示，台積電的專業積體電路製造服務商業模式、開放創新平台，以及涵蓋誠信正直、承諾、創新與客戶信任的4大核心價值，使台積電成為「大家的晶圓技術產能提供者」（everyone's foundry）。

面對進入嶄新的數位化時代，魏哲家說，台積電將持續與全世界積體電路創新者緊密合作，創造價值且為股東賺取優良報酬。台積電致力於健全的公司治理，善盡全球企業公民的社會責任，追求永續發展。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><

►影／年線上開多頭派對！ 認錯行情啟動下散戶如何才能贏？

►理財周刊／昔人已乘黃鶴去 此地空餘黃鶴樓

►罷韓後的大未來 台灣最終只剩下「台積電共和國」