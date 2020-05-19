影／3秒爆頭恐怖畫面曝光！台南3樓高路樹「壓死女騎士」　市長當場下令了

記者林悅／台南報導

台南19日晚上驚傳路樹倒塌壓人意外事故！梅雨鋒面來襲，一陣大雨過後，北區延平國中前的一棵菩提樹樹幹突斷裂倒下，壓到2部汽車1部機車，該名蔡姓女騎士騎到該處，被倒下的樹砸到頭部，當場人車倒地失去生命跡象，台南市消防局救護人員據報將她送醫急救仍宣告不治，市長黃偉哲親自到場關切，全案由市警五分局調查處理中。

台南市消防局119勤務中於19日晚上8時6分許據報，台南市北區公園路延平國中前發生路樹倒塌壓傷機車騎士OHCA事件，消防局馬上派員到場救援，發現蔡姓女騎士人車被壓在樹下，一動也不動，馬上將她救出脫困，但發現蔡女頭部重創，已無生命跡象（OHCA無呼吸及心跳），馬上料公園分隊救護車送永康奇美醫院急救。惟今晚8時51分宣告不治。

據了解，倒下的是一棵菩提樹，該樹樹高約3層樓高，樹幹從中折斷，倒下的樹枝壓毀停在停車格內的1部自小客車，而1名李姓男子及騎在後方的蔡姓女子機車剛好駛到，李男的轎車車頂被砸凹，壓到李男的頭部，造成疼痛。

後方的蔡女就沒有李男「鐵包人」的幸運，頭部被樹砸中，安全帽被擊落地，當場頭破血流，人車倒地被壓在樹下動彈不得，消防人員據報到場，馬上將蔡女救出，但已失去生命跡象，救護人員施以CPR急救，以救護車火速送奇美醫院急救。當時還有1部白色自小客車自後駛至，幸好沒有被樹砸到，人車沒有受傷受損，但受到驚嚇。

當時現場無下雨亦無風勢。路樹影響部分車道，單線道仍可通行。台南市警五分局據報馬上派員到場管制交通，並封鎖現場進行勘查蒐證。初步調查該肇事的菩提樹是屬於延平國中所有，台南市長黃偉哲據報更親自到現場了解。

市長黃偉哲發現該菩提樹是屬於淺根植物，原樹根部位竟不到1米深，疑是今天下雨造成泥土鬆軟，樹又太高太重，撐不住才斷裂倒塌，黃市長指示市府工務局全面檢討所有的路樹，該修剪就修剪，根太淺不適合當行道樹的，該移植就移植，絕不容許發生類似今天的意外，不然接下來的梅雨季及颱風季，可能造成意外與危險。