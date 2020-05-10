柯P轟酒店復業「中央不想負責」　陳時中：負不負責，社會自有公斷

▲陳時中上午出席台灣大車隊捐贈醫護搭車金記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，只要酒店、舞廳沒逾越相關防疫規定，開不開放就讓地方政府決定，台北市長柯文哲批評，「這就是典型不想負責任」。對此，陳時中出席活動時回應，指揮中心負不負責，社會自有公斷，相關行業要開放要靠民眾個人力行新生活，相關管理業者能不能盡責把管理做好，中央不能到每一家去看，但能訂大原則出來，有疑慮提出來可以討論。

請繼續往下閱讀...

▲柯文哲出席安龍護國祈福大典。（圖／記者楊詩益攝）

柯文哲10日出席「安龍護國祈福大典」。對於酒店、舞廳是否復業？柯文哲表示，其實當時台灣疫情，他是反對酒店跟舞廳關閉，「一開始中央來暗示說，要不要北市去道德勸說，要下命令就下命令，不要道德勸說，後來中央明白的下令酒店舞廳要關掉，所以八大行業關三個，變五大行業」，前幾天中央又說 ，酒店舞廳是否開放，由地方政府自行決定，「我非常清楚，這是典型的不想負責任」。

陳時中上午出席台灣大車隊捐贈醫護搭車金記者會，他受訪時回應，指揮中心負不負責，社會自有公斷，相關行業要開放得看個人力行新生活，還有相關管理業者能不能盡責把管理做好，以及地方政府是否有量能把集會指引做確實。

陳時中強調，中央不能到每一家酒店舞廳去看，所以大原則訂出來，讓業者可以遵循集會指引，如果地方政府能管得好就可以復業。他也說，如果有疑慮提出來也可以討論。

▲陳時中赴衛福部台北醫院慰問醫護。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲上午受訪時表示，因為下令關容易，但是下令開，大家都不敢負責任，在北市府內部有討論過這問題，他自己是主張開放，但其他人說，「欸這是要陷害你，五都沒人敢開放，你要開放」。

柯文哲強調，從科學上來講，台灣27天沒有本土感染的案例，如果入境全部集中檢疫14天，沒有問題才放出來的話，因為目前好像可以回家，不能安全居家檢疫才要提出來，這樣還是有漏網之魚，「如果入境全部集中檢疫14天，真的符合條件才可居家檢疫的，這種條件的話，坦白講我認為酒店舞廳是可以解禁」。

柯文哲說，不只酒店、舞廳，包括校園要不要開放，還有零零碎碎的東西，他已下令每個局處，明早再檢查一遍，開始陸陸續續把解封完整SOP跟大家報告。他重申，酒店、舞廳是可以解禁，除非中央數據是假的，如果連續27天沒有本土案例，應該是可以解禁，「如果中央可以保證說，邊境阻絕可做到一定程度，我是主張解禁」，詳細情形防疫會議後宣布。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來