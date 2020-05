陳建仁史丹福大學視訊演講：台灣模式關鍵在確保資訊公開透明　

▲陳建仁。(圖/翻攝總統府Flickr)

記者蔣婕妤/台北報導

公衛權威、副總統陳建仁在美西時間7日上午9點,於美國史丹福大學胡佛研究所舉行的「台灣與全球武漢肺炎疫情:給世界的啟示」(Taiwan And The COVID-19 Pandemic:Lessons For The World)線上研討會,發表專題演說。

演講以錄影方式呈現,陳建仁指出,台灣在SARS的經驗後,樹立了「審慎以對」、「迅速應變」、「超前部署」三項防疫原則,並強調「台灣模式」最關鍵的就是確保民眾能有公開透明的資訊。

陳建仁強調,讓台灣參與世界衛生大會(WHA),能幫助全球抗疫,呼籲世界衛生組織讓台灣在沒有政治前提下,充分參與世衛的所有會議、機制和活動,讓台灣卓越的抗疫表現與經驗,分享給全世界。

陳建仁演說全文:

大家早安。首先,感謝胡佛研究所舉辦今天的研討會,我很榮幸應邀參加;在此要特別感謝戴雅門(Larry Diamond)博士。

戴雅門博士是民主研究領域的佼佼者,對台灣的民主轉型過程知之甚詳。因為台灣以民主國家之姿對抗全球疫情的經驗,非常值得分享,相信這也是他舉辦今天這場研討會的原因之一。

因為過去在美國約翰霍普金斯大學攻讀流行病學博士學位的緣故,個人與美國之間有深厚聯結,這深深影響我的職業生涯。台灣還有許多公衛官員和專家也都曾在美國受訓或求學,台美衛生機構與專家間長期以來的密切關係,形成了台美夥伴關係的重要一環。

截至4月30日,全球有逾320萬的新型冠狀病毒確診病例,超過22萬例死亡,這場疫情前所未見地打亂生活與工作的步調,全球經濟也遭受重擊。

在全球化世界裡,台灣也無法倖免,但是,儘管台灣與病毒發源地近在咫尺,受災程度卻遠低於中國與其他許多國家,這是因為台灣從2003年SARS疫情汲取了慘痛的教訓,這17年來做足準備,才能妥善因應此次的疫情。

台灣爆發SARS疫情時,本人擔任衛生署署長,也就是現在的衛生福利部。SARS暴露了台灣防疫體系上的許多缺失,在疫情趨緩後,我們開始重建防疫系統。

我們重新檢視並修訂《傳染病防治法》及其他相關法規,現在,政府在疫情期間有權指定醫療機構作為應變醫院或隔離醫院,同時實施避免院內感染之措施,包括對住院、門診及急診病患指定不同出入口。另外也制定了傳染病監測與通報的標準程序,並優化邊境檢疫流程。

我們也加強對確診病例接觸者以及來自疫區旅客,進行居家隔離或檢疫,要求相關機關隨時確保充足的緊急醫療物資。對不實疫情資訊可處罰鍰。鑑於SARS經驗,我們深感疾管人員不足,因此招募了更多傳染病專科醫生。

SARS也促使我們成立首批由多項專業合組的防疫團隊,並在衛生署設置「國際合作組」,推動國際公衛合作與資訊分享,讓我們能為國際社會做出更多貢獻。

系統性地重新打造是為了促進資訊的公開透明及分享,並便於國際合作,這也讓台灣在17年後的今天得以有所準備因應這次疫情。

台灣目前因應新型冠狀病毒的三項主要原則,就是在SARS過後制定的,分別是:「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」。

第一,審慎以對。監測新興傳染病非常重要,特別是我們鄰近中國。去年12月31日,台灣疾病管制署官員注意到網路一則貼文上有來自中國武漢當局的公告,詳述一種症狀與SARS相似的疑似病例,經審慎考量後,我們即透過「國際衛生條例」(IHR)機制電郵通報世界衛生組織,在武漢此疾病患者們已被隔離治療。

第二,迅速應變。自12月31日起,我們也針對所有武漢入境旅客進行登機檢疫,並啟動一連串防範措施,隨後疾病管制署也成立專案小組,監控疫情,並派遣兩位專家前往武漢實地訪查。

第三,超前部署。1月21日在台發現首例確診案例後,即於同日成立「中央流行疫情指揮中心」,啟動多項超前措施,展現我們的「全政府」策略,另外也升高邊境管制措施,針對所有入境旅客進行主動監測及健康評估,期能及時發現境外移入病例。3月19日起,所有自外國入境民眾皆須配合居家檢疫14天。若為確診個案的密切接觸者,則須居家隔離14天。結束居家檢疫/隔離者,都須再自主健康管理7天。

此外,周全供應個人防護裝備至為重要。我們在SARS疫情期間,經歷N95口罩短缺。這次,我們知道必須提高口罩產能,並於必要時實施口罩配售制度。現在我們一天已可生產超過1,500萬片,預計提升日產能至2,000萬片。

在所有的措施當中,我要強調台灣模式最關鍵的就是透明。我國政府在疫情剛爆發時,就盡力確保民眾能有公開透明的資訊。

中央流行疫情指揮中心從1月起,每日舉行記者會,由衛生福利部部長及其團隊公開最新確診數據,詳細說明相關防疫措施,好讓媒體可以據以正確報導。

中央流行疫情指揮中心從一開始就盡力公開透明,因此建立了威信,並贏得民眾信任,故而維持了社會的穩定,鼓勵人民配合政府防疫政策,也降低假訊息的影響。這就產生了一個良性循環:民眾信賴度越高,就會有越多人願意配合,我們也就更能克服這難關。

毫無疑問地,這情形只會發生在政府肯負責任且能回應人民需求的民主社會。我們在思維及實務上的公開透明,恰與自始嚴格箝制疫情資訊的威權中國形成強烈對比。他們企圖以消滅重要科學證據來掩蓋實情,並延遲與國際社會分享資訊,甚至禁止吹哨者揭露中國境內的真實情況。

此次疫情已清楚展現,台灣和中共模式的最大區別就在透明及誠信。中國共產黨的僵化制度造成政府與人民間的互不信任;而在民主台灣,信賴在透明開放下自然醞釀而生。

在全球抗疫過程中,任何一個人都不能也不該被遺漏,唯有透過密切的資訊分享及合作,才能贏得這場戰役。

台灣在SARS疫情時,孤立無援,現在又被世界衛生組織排除在外。然而,我們的慘痛經驗告訴我們,沒有一個國家應該獨自面對疫情。國際合作才是對抗全球疫情的唯一途徑。

這次,台灣模式獲得全球肯定。我們十分樂意和國際社會分享我們的知識、經驗及專業。「台灣可以幫忙,而且台灣正在幫忙。」

首先來談一個真朋友,也是重要的合作夥伴─美國。台灣和美國在因應公共衛生緊急事件方面,一直保持良好的工作夥伴關係。當年SARS疫情爆發時,世界衛生組織拒絕派遣專家來台,我們被排除在國際因應機制之外。幸好,美國疾病管制中心協助台灣,提升我們因應疫情的能力。

有關新型冠狀病毒,台灣和美國在3月中旬共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」,強化多項領域的合作來遏制疫情。

「全球合作暨訓練架構」(GCTF)是台美合作的重要平台。自GCTF於2015年成立以來,台美攜手強化區域夥伴的能力建構,協助因應印太區域的挑戰,其中一個重點領域就是公共衛生,在GCTF架構下我們舉辦了多場研討會,分享專業知識和最佳做法。一星期前,我們就如何反制防疫假訊息,透過視訊舉辦虛擬研討會,未來幾個月內,也將有更多這樣的研討會。

除了積極分享我們的經驗和專業知識外,台灣也捐贈美國等世界各國口罩與醫療裝備,以支援第一線醫護。截至4月30日,我們在全球捐贈了1,700萬片口罩,逾350萬片捐贈美國,我們也捐贈熱像體溫顯示儀給友邦。

另外,在台灣學研界的領頭羊-中央研究院,也分別與歐盟官員以及捷克、土耳其的科學研究機構舉行視訊會議,討論可能的合作。台灣的醫院也藉由視訊會議與需要幫助的國家分享防疫經驗與科技。

在疫情期間,全球各國必須團結合作克服挑戰。我們將繼續提供口罩、藥物及科技來幫助國際社會。我們堅信,在全球化的世界中,其他國家如控制不了疫情,我們就永無安全可言。因此,台灣必須善盡自己的一份力量來防堵疫情的蔓延。

為了全球的團結合作,台灣不應再被阻絕於全世界最重要的公共衛生機構—「世界衛生組織」之外。將台灣排除於世界衛生組織的系統之外,不僅漠視了台灣2,300萬人民的權益,這個破口也將讓全球衛生防疫網絡增加風險。

世界衛生組織秘書處主張,多年來,一直與臺灣的衛生部門保持定期的技術交流。但事實上,台灣要與世衛專家進行技術性會議,真的是十分困難。2009年至2019年,我們向世衛申請參與187場技術性會議,僅獲准參與57場,被拒率高達7成。缺乏即時資訊的交流將造成全球公衛體系的潛藏風險。

台灣參與世衛不應該被視為政治議題,而是攸關人民的生活、公衛及人權。由於美國等理念相近國家以及邦交國的大力積極倡議,世界衛生組織終於和我們聯繫,以視訊會議交流新型冠狀病毒的資訊。但這樣的片斷式參與,與我們的期待相去甚遠。

我相信台灣參與世界衛生大會能幫助全球抗疫。我們呼籲世界衛生組織秉持其自許的專業中立立場,邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會,讓台灣在沒有政治前提下,充分參與世界衛生組織的所有會議、機制和活動。

全世界都明白,台灣模式能有效對抗新型冠狀病毒疫情,我們的故事必須被聽見。台灣的抗疫表現卓越,藉由經驗分享,我們可以幫助國際社會為下一場疫情做更周密的準備。

沒有人能預料這波疫情何時結束、下波疫情何時爆發。最重要的是,所有國家都必須汲取教訓,像台灣在2003年SARS之後一樣,採取周全防備措施。

做為全球公衛界負責任的成員,我們將繼續分享台灣模式,盡力做出貢獻。病毒無國界、無關政治,我們團結就能將之擊退。