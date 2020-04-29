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家人抱怨相處時間少！莊人祥「下班時間曝光」笑回：以後會定時跟媽媽請安啦！

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情持續精準掌握中，部分也要歸功在防疫團隊的不眠不休的努力。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥的家人也有些許無奈表示「先生和家人相處時間少了。」莊人祥今也在記者會回應夫人，笑說「的確早出晚歸，回到家都差不多10點了，家人都睡了，所以都沒有見到面，以後會定時跟媽媽請安，謝謝大家關心。」

莊人祥原職務是疾管署副署長，和另一位副署長羅一鈞輪流擔任發言人，恰巧新冠肺炎疫情爆發時，莊人祥正是值班發言人階段，也理所當然成了指揮中心發言人至今，平時不僅每日都要出席記者會，記者會前後都還要回應媒體的問題，親力親為，相當辛苦。

請繼續往下閱讀...

每個人忙碌之餘難免疏忽家人，莊人祥當然也不例外，家人就有些許抱怨「和家人相處時間少了」。莊人祥今也罕見回應私事，笑說「目前的確是早出晚歸，回到家都晚上9點或10點了，回到家比較累了，看個電視就睡著了。」逗趣回應引起現場媒體笑聲。他更進一步透露「回到家，家人都已經睡著了，所以都沒有見到面，以後會定時跟媽媽請安啦！謝謝大家關心。」

▲▼防疫F4,周志浩,陳時中,張上淳,莊人祥。（圖／ETtoday資料照）

▲左起，周志浩、陳時中、張上淳和莊人祥都是記者會固定班底。（圖／ETtoday資料照）

而周志浩和張上淳也被陳時中點名分享。周志浩說「其實作息也沒有差很多，但目前都是晚睡早起，跟家人相處時間的確比少，孩子在國外就打電話關心。」張上淳則直言「我本來就是醫療人員，本來就是早出晚歸，早上7點半開會就是很常有的事情啦！」

張上淳笑說，「我是非政府單位的義工」，現在當然下班休息的可能更晚，多了一份工作。他也趁機再次感謝指揮官陳時中，「謝謝不長昨天把花送給我。」兩頭工作確實更辛苦一些，有機會幫國家和社會做一點事情，當然就盡最大力量。

▲▼ 429,肺炎,確診,案例,成長圖,敦睦艦隊,04/29( 圖／曾梓倩製）

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