武漢病毒研究所：無意也不具備「創造新冠病毒」能力

▲新冠肺炎病毒的起源目前還沒有答案。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

先前曾有報導指新冠病毒是武漢病毒研究所流出，甚至傳聞是人工合成的產物。中國科學院武漢病毒研究所研究員、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明批評，有關新冠病毒由武漢病毒研究所合成的說法毫無根據，新冠肺炎疾病起源尚無定論。

袁志明近日接受《路透社》訪問表示，對於武漢病毒研究所實驗室的「惡意」指責是「無中生有」，並與現存所有證據相矛盾，「武漢病毒研究所無意，也並不具備設計並創造一種新型冠狀病毒的能力，此外，新冠病毒基因組並沒有任何人為改造的痕跡。」

袁志明提到，超過70%的新發傳染病都來源於動物，尤其是野生動物，「科學家認為已知的7種人類冠狀病毒都來源於蝙蝠、老鼠或家養動物。」

先前也有報導指研究所的實驗室從蝙蝠身上採集了冠狀病毒，並意外洩漏。袁志明強調，實驗室洩漏的說法是陰謀論，他們的實驗室嚴格執行生物安全程序，「高等級生物安全實驗室具有先進防護設施和嚴格措施，目的就是為了保證實驗人員和環境的安全。」

袁志明還說，關於新冠病毒的起源「依舊沒有答案」，他還引用英國和德國科學家本月發表的一篇論文指出，在美國傳播的新冠病毒變種是中國版本的更「原始」版本，這一變種可能首先出現在美國。