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武漢嬤大鬧急診！病房內「崩潰式按鈴」…出院前哽咽道謝：台灣護理人員真好

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武漢嬤大鬧急診！病房內「崩潰式按鈴」…出院前哽咽道謝：台灣護理人員真好（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲護理師悉心照顧病人。（圖／護理公會全聯會授權提供，下同，請勿任意翻攝以免侵權）

文／護理師謝方婷

我是一位在負壓隔離病房工作的護理師，當傳出嚴重特殊傳染性肺炎疫情時，心理上不免有些壓力，照護病人時，為了採集中護理，比起其他內外科病人，相對少了許多交談、慰問及關心，就連在負壓病室裡面，多吸一口氣都感到害怕。

疫情延燒至今已經兩個多月了，鬧的人心惶惶，大家有危機感是件好事，但也啃噬了不少人心，原本隨時能買的口罩，變成最搶手發燒貨，引起「口罩荒」，造成醫護人員防護裝備短缺危機，甚至引起「餐點拒送醫院」、「護理師的孩子需隔離」、「病人背對醫師看診」等等，醫護人員被當成瘟疫，歧視的字眼出現，傷了不少醫護人員的心。

請繼續往下閱讀...

想起ㄧ位由大陸來台旅遊的武漢老奶奶，因不願住進醫院的隔離病室，大鬧急診室，與急診醫護人員拉扯，起初沒想到老奶奶可能是因氣候、環境、飲食習慣、信仰、鄉音、溝通不良等因素，加上手機無網路，無法聯絡大陸親友，ㄧ個人無依無靠造成不安，導致她時常在病房裡哭泣頻按鈴等情緒行為，住院期間，我們一一滿足老奶奶的需求，出院前她哽咽著說：「臺灣的護理人員真好，照顧我就像家人一樣，真的謝謝你們哦！」

老人,病人,拐杖,（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲護理師回憶一名武漢奶奶因不安大鬧急診，在醫護人員悉心照護下，出院前哽咽地謝謝大家。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

另一位臺灣的老爺爺，因為與自大陸返家過節的女兒聚餐，而發燒入負壓病室時，他說：「當護理人員做完治療離開後，只剩我一個人在這密閉的空間，頓時感受到病房裡面冰冷冷的空氣，整夜翻來覆去的，想著如果真的是新冠肺炎怎麼辦？等待的時間真的是痛苦又漫長，直到隔天下午報告終於出來了，醫師說是陰性，心中的石頭總算可以放下了」。

看到病人無助、擔憂的神情，頓時敲醒了我的護理魂，想起還在就學時期的加冠典禮，當時的我高舉蠟燭，念著南丁格爾誓言：「余謹以至誠於上帝及會眾面前宣誓，終身純潔，忠貞職守……」，於是我告訴自己，防疫病毒要從安心做起，不要過於害怕，保持危機意識，我們是站在第一線的醫護人員，受過防護裝備穿脫及疫情動線訓練的專業人員，應嚴陣以待，在上班的每一刻，絕不鬆懈，守護你、我的健康。我們不要讓口罩擋住愛護與關懷的話語，而是要擋住傷人的言語及飛沫。

只盼這波疫情能盡快落幕，我們沒有特別勇敢，這是我們的職責，醫護人員也需要正能量，呼籲人們，不要用言語傷害人與人的情感，一句謝謝！辛苦了！就能撫慰我們的心靈，感受辛勞後的幸福，重新充滿鬥志。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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