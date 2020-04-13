Google Lens將獲新版Logo　中央藍點改為代表性字母「G」

▲Google Lens於I/O 2017上首度亮相 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

相機搜尋神器「Google Lens」3歲啦！自2017年於開發者大會I/O上發布後，Google陸續將其整合至Google Assistant、Google相簿及Google搜尋中。而隨著Google Lens 3歲生日的到來，Google將推出新版Google Lens Logo。

事實上，這不是Google Lens首度更改Logo。最初的Google Lens Logo整體設計概念為相機，中央為一個藍色的點，右下方有個較小的綠色圓點，四邊則圍繞著由紅色及黃色的線條。2019年，Google在當年度的I/O上展示了新版Logo，相機的概念不變，中央藍點及右下角綠點照舊，但其餘四個角落則分別為紅色、黃色、藍色的包邊，視覺上更均勻且圓潤。

▼Google Lens Logo。左為2017年版，右為2019年版。（圖／取自95Google）

而據《9to5Google》報導，此次的更新版Google Lens Logo則有了更大幅度的更動。原先中央的藍點改為Google最具代表性的字母「G」，而右下綠色小點則與其他3邊一樣改為包邊。

▼Google Lens Logo。右為傳將推出的新版。（圖／取自95Google）

報導指出，目前該新版Logo僅測試版會出現，且由於用戶是在相簿中發現，整個Logo都因應畫面視覺為全白的，因此尚不清楚正式版新Logo的顏色布局會如何。