發源地成謎！美醫生1月患流感今測出「新冠抗體」...網友刷爆：我更早

▲美國醫生檢測COVID19抗體呈陽性。(圖/翻攝自推特/@HandtevyMD)

實習記者賴韻如/綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球,大陸武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋先前受訪時指出,世界衛生組織應該呼籲所有更早疑似有症狀的患者進行檢測,確認是否曾經感染過新冠病毒。然而,美國醫師Peter Antevy日前就在推特中指出,自己一月病得很重,沒想到剛剛的檢測顯示他「曾經感染」新冠病毒,該篇推文立即掀起熱議。

美國兒科急診醫師Peter Antevy在推特「@HandtevyMD」中發文寫道,「一月份時,我曾經病得很重(當時情況就像流感一樣,但是糟糕許多),我連續兩天沒辦法入睡,幾乎就快送急診,但卻不知道是什麼病症。就在今天,我檢測了新冠病毒抗體,沒想到竟顯示IgG+(曾經感染跡象),現在我的心情複雜,決定明天再重新測試一次。」

這篇推文短短時間就累積1.2萬個讚以及4千多則留言,不少網友紛紛表示自己也曾在一月份或是更早的時候出現過類似症狀。「看來不少人都噌經有這種經歷,去年秋天醫生證實我感染了一種奇怪的呼吸道疾病,當時病症持續了2至3個星期,但醫生也無法解釋那是什麼。」、「我11月中旬時也出現過全身痠痛、無力、乾咳以及發燒症狀,但沒有出現肺部疾病」。

不過,也有網友認為Peter Antevy可能只是在近期成了一名無症狀感染者罷了。另外,也有網友指出Peter Antevy是在炒作,懷疑他「是否與該檢測工具的製造商有合作關係」。對此,Peter Antevy則表示,自己和製造商沒有任何關係,該商品已在中國廣泛使用,現在在美國也能購買,「且自己重新檢測是為了要和另一個品牌的檢測工具進行對比。」

In January I got very sick (flu like illness but much worse), no sleep for 2 days and almost checked myself into the ED. Had no idea what it was. Today I checked my #COVID19 Antibody status......IgG+ Only (sign of past infection). Mixed emotions. Will retest tomorrow. pic.twitter.com/ExLYi5qPBx