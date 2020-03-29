友邦保險2019年淨利年增1.5倍　「低息環境+肺炎衝擊」影響今年首季新業務銷售

▲AIA友邦保險。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

友邦保險2019年度財務業績顯示，全年業績淨利為66.48億美元，按固定匯率計算年增1.5倍。不過，友邦保險認為，市場正面對低息環境帶來一些短期阻力，尤其出現新冠肺炎（COVID-19）疫情，對Q1新業務銷售已造成顯著影響。

友邦公布，2019年度新業務價值41.54億美元，年增6%，不計入香港業務的新業務價值增長16%；年化新保費65.85億美元，年增2%；新業務價值利潤率上升3個百分點至62.9%。至於全年股息，末期息每股派93.3港仙，按年增10%；全年股息總額每股1.266港元，上升11%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝（Ng Keng Hooi）表示，新業務價值增長6%，基於2019年上半年強勁增長，下半年表現則受到香港社會動蕩的嚴重影響，不計入香港業務，新業務價值增長16%。稅後營運溢利上升9%，期內產生的基本自由盈餘增加13%，而內涵價值權益也增加了12%。

▲友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝（Ng Keng Hooi）。（圖／路透社，資料照）

「我們在中國全資擁有的業務，再度錄得非常強勁的表現，新業務價值增長27%。」黃經輝透露，中國業務的稅後營運溢利首次超越10億美元，引證業務具吸引力的財務增長動力。因此，友邦集團已就改建上海分公司為子公司事項提交監管批准申請，如獲得監管批復，將使中國把業務拓展至其他區域，奠定新的基礎。

黃經輝說，2019年除了香港之外，亞洲經濟體穩健增長；香港的新業務價值減少5%，該跌幅與旅客人數的跌幅大致相若，反映來自中國訪港客戶的銷售於2019年下半年下跌。而在2020年第一季，較低息環境帶來短期阻力，新冠肺炎也減少新業務銷售，加上社會大眾普遍不願意進行面對面交流，多個市場帶來利淡因素並造成顯著的影響。

展望未來，黃經輝指出，由於亞洲區內強勁的本地需求及主要的人口趨勢，為友邦保險業務的長遠前景提供強大的結構性支持。友邦保險的業務組合覆蓋18個市場，包括近期在緬甸開始營運的業務；此外也繼續為在中國進一步拓展地區業務作準備。