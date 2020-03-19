年前至今沒休假！陳時中「記者會連咳」惹人憂　立院、指揮中心來回跑…鋼鐵行程曝

▲指揮官陳時中領軍對抗疫情，連日勞累，在記者會上不禁忍不住咳嗽。（圖／記者徐斌慎攝）

生活中心／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣在過年前就開始打防疫戰，第一線醫護和防疫人員在過年前開始就沒有休假至今，從二級開設到一級開設，都由衛福部部長陳時中擔任指揮官，每天開記者會向國人說明疫情，而陳時中連日勞累，不僅看上去瘦了不少，在開記者會時也不時咳嗽，讓民眾看了相當心疼。

台灣在過年前爆出首例女台商病例後，不僅當天起就宣布每天召開記者會說明疫情，指揮中心也迅速整備好所有醫療資源，更跨部會協調相關事宜，不僅醫療面，連包機接回武漢台商、鑽石公主號台籍旅客等大小事，最後都需經過指揮官陳時中決議。

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▲陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官，從過年前到現在都沒休假。（資料照／記者林敬旻攝）

而在連月防疫戰還不能鬆懈之時，隨之而來的就是立法院開議，陳時中開始得在立法院和指揮中心間奔波，有時甚至得向立委們協調，先趕回指揮中心開記者會後，再回去繼續接受質詢，緊湊的行程似乎也讓他身體開始有點吃不消。

隨著國際疫情越來越嚴峻，台灣境外移入不斷暴增，陳時中臉上的表情不僅越來越嚴肅，看上去也消瘦許多，更在3/16的疫情記者會上多次咳嗽，由於正在記者會中，他也不斷緊閉嘴巴，避免咳出聲，但咳嗽實在難忍，接連又咳了兩次，他也趕緊用衣袖和拉起身上背心遮掩，之後趕快拿起桌上的茶喝，才好繼續發言。

陳時中疲憊神情也讓每天觀看直播的網友不禁心疼，紛紛留言表示「部長真的很辛苦。」、「阿中部長趕快休息！」、「部長看起來真的很累...」等暖心留言。但台灣在昨（18）日一口氣新增23例病例，確診人數直接飆到100例，想必這讓陳時中更加神經緊繃，看來這場防疫戰，目前還看不到盡頭。

▲隨著國際疫情越來越嚴峻，陳時中臉上表情也越來越嚴肅。（資料照／記者林敬旻攝）

▲陳時中在記者會中忍不住咳嗽，趕緊喝茶潤潤喉。（圖／記者徐斌慎攝）