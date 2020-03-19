文章稱台灣為中華民國！　袁國勇撤稿道歉：無意捲入政治

▲香港大學微生物學系教授袁國勇。（圖／香港大學）

記者劉亭／綜合報導

港大教授袁國勇18日刊文表示，新冠病毒源自美國說法「毫無實證，自欺欺人」，但當天晚間卻撤回文章。據了解，是因為文章中以中華民國稱呼台灣，因此撤稿致歉。

袁國勇是港大傳染病學教授，與港大微生物學系名譽助理教授龍振邦18日於明報共同發表了〈大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘〉一文，指出新冠病毒是中國人劣質文化產物，若陋習不改必定出現SARS 3.0。

但明報19日發文表示，兩人昨晚宣布撤回文章，原因是文章中寫道「星、港、澳及中華民國皆免於大疫」，訂正為「星、港、澳、台暫免於大疫」，將中華民國改為台灣。

▲新冠病毒。（圖／路透社）

龍振邦及袁國勇道歉，他們是科學家，終身追求科學真理，不了解政治，也從來無意捲入政治，「文章表達不適當，用詞甚至有錯誤，並非原意，希望外界不要把我們捲入政治，留給我們一個空間研究。」

關於新冠病毒的命名爆發的爭議，袁國勇認為，民間及國際媒體將病毒稱為「武漢冠狀病毒」或「武漢肺炎」，是因俗名已是約定俗成，通俗易明，方便溝通，並認為是直接簡單，亦無不可。

文章強調，中國人完全忘記SARS教訓，讓活野味市場立足於先進城市之中心，「明目張膽售之烹之吃之，令人側目」，但明知疫情發於武漢的事實下，仍對外宣稱是源自美國，「沙士後沒有雷厲風行關閉所有野味市場乃大錯，欲戰勝疫症，必須面對真相，勿再一錯再錯，諉過於人。」



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