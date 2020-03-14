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Apple暫時關閉大中華地區以外的Apple Store　台灣暫不影響

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▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲Apple宣布，將暫時關閉大中華地區以外的Apple Store。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

Apple稍早突然宣布，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情大幅影響每個人的生活，對於蘋果公司來說，要以人為本，並必須盡一切努力防止新冠肺炎的傳播，因此決定暫時關閉大中華地區以外的的所有Apple Store，直到3/27才會重新開放。

而Apple執行長Tim Cook隨後也在自己的推特上發布了這項消息，且他也承諾將捐助1,500萬美元來幫助全球復甦。

Apple指出，儘管現在新冠肺炎的感染率降低，但仍可感受到病毒的影響；截止目前為止，先前暫時關閉的中國大陸境內零售店已經全數恢復營業。

Apple認為，這次的經驗帶給大家的經驗就是，要能最大程度地降低病毒傳播風險有效作法，就是降低人口聚集密度，並最大程度地增加社交距離。也因此決定在此時暫時關閉大中華地區以外的零售店。

另一方面，《ETtoday新聞雲》記者也致電詢問Apple台灣公關這項公告是否會影響台灣的Apple Store？Apple台灣公關指出，大中華地區包括中港澳台，因此台灣的兩家零售店（蘋果信義A13、台北101）均不受影響。

此外，若是消費者有需要，也可以上Apple台灣官網查詢營業時間，因為若是實體門市的營業時間有所更改，也會同步在官網中顯示。

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