Apple暫時關閉大中華地區以外的Apple Store　台灣暫不影響

記者邱倢芯/台北報導

Apple稍早突然宣布,由於新冠肺炎(COVID-19)疫情大幅影響每個人的生活,對於蘋果公司來說,要以人為本,並必須盡一切努力防止新冠肺炎的傳播,因此決定暫時關閉大中華地區以外的的所有Apple Store,直到3/27才會重新開放。

而Apple執行長Tim Cook隨後也在自己的推特上發布了這項消息,且他也承諾將捐助1,500萬美元來幫助全球復甦。

Apple指出,儘管現在新冠肺炎的感染率降低,但仍可感受到病毒的影響;截止目前為止,先前暫時關閉的中國大陸境內零售店已經全數恢復營業。

Apple認為,這次的經驗帶給大家的經驗就是,要能最大程度地降低病毒傳播風險有效作法,就是降低人口聚集密度,並最大程度地增加社交距離。也因此決定在此時暫時關閉大中華地區以外的零售店。

另一方面,《ETtoday新聞雲》記者也致電詢問Apple台灣公關這項公告是否會影響台灣的Apple Store?Apple台灣公關指出,大中華地區包括中港澳台,因此台灣的兩家零售店(蘋果信義A13、台北101)均不受影響。

此外,若是消費者有需要,也可以上Apple台灣官網查詢營業時間,因為若是實體門市的營業時間有所更改,也會同步在官網中顯示。

