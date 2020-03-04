80歲重症病患命危…「大劑量維他命C」成功救活！陸專家：有2大好處

▲高齡新冠肺炎患者病情易發展成重症。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市公共衛生臨床中心4例新冠肺炎病例3月4日上午出院，其中的一位黃姓重症病患的救助過程引起廣泛關注。他1月26日發病，病情一度非常危重，肺功能幾乎癱瘓，肚子脹的相當大，險些喪命。對此，主治醫生透露，病患能保住命，是因為使用了大劑量的維他命C（Vitamin C/ascorbic acid）和抗凝藥物進行治療。

據《澎湃新聞》報導，上海醫療救治專家組成員、瑞金醫院急診科主任毛恩強表示，黃男剛開始病情非常嚴重，肺功能幾乎癱瘓了，差點要上ECMO（葉克膜），「第一發生了休克；第二腎功能不全；第三發生了嚴重的凝血功能障礙；另外，肚子脹得很厲害。」他回憶，當時黃男全身的多臟器功能都衰竭了，所以救治是很困難的。

▲維他命C。（圖／翻攝自pixabay）

但是後來，通過一系列綜合管控措施，讓他避免了使用葉克膜，只用呼吸機就保證了基本氧供。毛恩強透露了治療關鍵，「因為提早干預，使用了大劑量的維他命C和抗凝藥物進行治療。」

瑞金醫院隔離病房副主任陳童恩表示，「患病後有一個恢復期，即使是普通肺炎吸收也有一個過程，有些病人肺部病灶累及的範圍較大，一開始會覺得影響呼吸，但隨著治療後，肺內滲出病灶逐漸吸收，從他們醫院已治癒出院的情況來觀察，出院後情況均良好，沒有出現嚴重身體機能受損的病例。」

此前，武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇曾表示，維他命C有兩大好處，應對疾病可能有良好的效果，「一是可以抗氧化損傷，第二可以提高免疫力」，這項維生素在應對各種肺炎疫情時，效果相當顯著，「例如很多腫瘤患者放療後會出現肺損害，用了維C治療後情況會有明顯好轉，肺部氧化會得到改善。」