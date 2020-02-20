新冠肺炎再延燒！長庚醫院防疫升級…21日起限制出入流量

▲因應國內新冠肺炎(COVID-19)個案持續增加，嘉義長庚醫院21日起開始管空出入人流。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者簡仲豪／綜合報導

因應國內新確診新冠肺炎(COVID-19)本土個案，為全面防疫戒備，維護民眾及醫療院所安全，嘉義長庚醫院自2月21日(星期五)起再提升醫院公共出入口管制措施，醫院說明民眾進入醫院前務必自備口罩佩戴、完成乾洗手及通過體溫監測，始能入院。

為全面防堵疫情，醫院白天開放民眾四處出入口、夜間則僅開放二處。開放地點及時間如下：



一、綜合醫學大樓

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1.一樓北側大門：07:00~18:30(夜間封閉)。

2.一樓南側(大廳)大門：24小時。

3.急診入口：24小時。



二、第二醫學(舊)大樓東側大門：07:30~18:00(夜間封閉)。

▲除了入院前的消毒以及體溫檢查外，開放探病時間也縮短。（圖／嘉義長庚醫院提供）

為確保病友及訪客家屬防疫安全，敬請民眾減少到醫院探病，鼓勵以電話視訊關懷。自21日起，嘉義長庚醫院亦同時縮短探病時間，於加護病房探視時間每日僅開放上午11:00~11:30，每次限2人探視。病房訪客探視時間開放至晚上18:00止，陪病家屬僅限1人。

另外，也管制外送廠商不得進入院內。嘉義長庚醫院表示，相關管制措施勢必造成不便，但為維護大家健康，敬請多加配合，因應疫情隨時變化，亦請注意醫院公告。