夜班12小時後累倒「摔斷鼻骨」　護士忍痛繼續戰鬥...醫：可能畸形癒合

▲武漢ICU護士累倒摔斷鼻骨，爬起來繼續堅守一線。（圖／翻攝自長江日報，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，武漢市肺科醫院ICU護士張美玲5日在連值12個小時夜班後下班，因過於勞累回酒店途中突然摔倒，同事趕緊將她送醫檢查，結果顯示左側上頜骨骨突及左側鼻骨骨折；醫生建議兩週內做手術，否則可能畸形癒合，但她卻決定延後手術，繼續堅守「抗疫一線」。

據《看看新聞》報導，張美玲說，「我的同事們、夥伴們都還在每天堅持地上班，所以我不想因為自己的事情而影響大家的進度，不想扯大家的後腿。」但她坦言，還是有些擔心延後手術可能會影響美觀，但更希望看到抗疫勝利後再做手術，再回家看一看近一年未見的父母。

張美玲還說，「因為現在到病房裡面去必須要戴護目鏡、戴口罩，壓著鼻子肯定是會很疼，父母也比較擔心這件事，但他們會鼓勵我，就說現在就像是真的要打仗了，只不過現在打仗的是我們，叫我加油。 」

網友得知後心疼不已，紛紛留言表示，「別勉強自己」、「首先保護好自己，才能更好的服務於大家，畢竟是個女孩子，容貌還是很重要的，好好做手術」、「真是作孽，太苦了」、「不要宣傳這種事了，趕緊讓她去手術吧！ ！」