超萌獒犬貪玩走失貨車運將送警局　超愛撒嬌！警輪流當保母

▲陳姓男子日前送貨途中，發現一隻很可愛的獒犬蹲坐於路口，便停車上前跟獒犬玩。（圖／記者翁進忠翻攝，下同）



高記者翁進忠／高雄報導

雄鳳山區一名陳姓男子日前送貨途中，發現一隻很可愛的獒犬蹲坐於路口，便停車上前跟獒犬玩，說也奇怪，期間一直沒有發現飼主前來，猜想毛小孩一定與飼主走失了，便趕緊開車將獒犬送至派出所。透過先前植入之晶片資料與主人取得聯繫，並順利讓主人與毛小孩團聚。





高雄鳳山區一名55歲陳姓男子，日前開著小貨車送貨途中，在青年路二段與文衡路口發現一隻獒犬。因為太喜歡毛小孩，便上前跟獒犬玩了一下。卻都沒看見主人的蹤跡，猜想毛小孩與主人走失了，正當不知怎麼辦時，發現獒犬有攜帶項圈，於是就到文山派出所報案，並跟員警說明經過，請幫忙找尋牠的主人。

員警了解狀況後，就先將獒犬載到附近的動物醫院掃瞄晶片，同時透過晶片顯示的資料，飼主陳小姐接到員警來電時又驚又喜，毛小孩終於找到了，一直跟警方道謝。陳小姐立即聯絡友人姚先生到派出所協助領回。毛小孩在派出所等待主人前來期間，因為個性溫馴，外型可愛又相當討人喜歡，讓派出所內員警也受不了萌獒犬的撒嬌攻勢，紛紛放下手邊的工作當起牠的臨時保母，輪替的照顧牠，一直到飼主友人姚先生至派出所將牠帶回家。

▲毛小孩因為個性溫馴，外型可愛又相當討人喜歡，讓派出所內員警也受不了萌獒犬的撒嬌攻勢。（圖／記者翁進忠翻攝）

鳳山分局提醒，「毛小孩」是許多民眾的寶貝，建議替牠掛上供識別的項圈或是植入晶片辦理登記，若帶「毛小孩」外出時，一定要將繫繩牽好，才能注意到「毛小孩」的安全，也能防止走失事件發生。

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