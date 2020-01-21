高麗菜被偷啃！園主隔天交貨「目睹偷吃賊」囂張大啖　網笑：天冷了煮麻油雞

▲客人訂的高麗菜被啃掉一大半。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

彰化一名網友在線西鄉種植了整片初秋高麗菜，現今正值採收季節，除了可以向他訂購外，還有開放民眾帶著孩子一起來體驗自採樂趣。不過，日前卻發生一樁鬧劇，他前一晚把客人訂的高麗菜放在機車踏板，隔天早上竟發現被偷吃了，袋子被咬破、高麗菜被啃到剩半顆，而且兇手還當場被他逮個正著。

請繼續往下閱讀...

▲3位偷吃菜的兇手裝沒事。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，前一晚特地把今天要交貨的一大袋高麗菜放在機車上，想說隔天能直接載去交貨，怎料早上一開門就看到3隻雞巴著袋子不放，正吃著他辛苦種植的高麗菜，還啃得津津有味，行為根本霸道。

原PO見狀趕快衝去拯救他的菜，可惜角落那顆已經被啃掉一大半，而且3隻雞還表現出剛吃完大餐的滿意姿態，讓他哭笑不得地說，「徵求100種雞料理食譜」，簡直想把這些偷吃賊宰了。

網友開玩笑說，最近天氣冷了，吃個麻油雞補身體剛好，「做成薑母雞跟客戶賠罪」、「三杯、白斬、麻油，剛好三隻」、「只能買菜送雞了」、「先餵飽一點，天冷煮麻油雞+高麗菜很讚」、「薑母雞，不用加高麗菜了，牠們的肚子裡有準備」、「雞表示：裡面有蟲，稍微幫你清一下」、「我愛那隻黑色的，人蔘雞湯（一定要放些紅棗哦）。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光