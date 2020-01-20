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過年紅色料理開運秘密大公開！蕃茄醬添好味吃出健康　糖醋魚食譜輕鬆跟著做

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▲▼可果美。（圖／翻攝自Pixabay）

▲糖醋魚是傳統過年的經典年菜。（圖／免費圖庫）

消費中心／綜合報導

每到農曆新年，家家戶戶的餐桌上都擺滿了各式佳餚，一家老小吃得滿足又開心，可苦了掌廚的婆婆媽媽們，為了端出一桌子的好料，得在悶熱又油煙味超重的廚房裡奮戰一整天，為了體恤「一家之煮」，今年學一道「超省時宴客菜」，以人人家中冰箱裡都有的蕃茄醬，加上高級食材石斑魚，就能做出顏色紅豔、滋味酸甜的「紅運團圓慶有餘」開運料理，不但能幫忙分擔老媽、老婆煮年菜的辛勞，端出來的成果還能讓人大讚「五星級神廚料理」。

為了慶賀豐收以及祈求來年能夠闔家平安順遂，過年時除了穿新衣、說吉祥話來趕晦氣、迎好運，吃進嘴裡的年菜也要夠強運，像是象徵團圓的火鍋、全雞料理，代表好彩頭的蘿蔔糕，狀似元寶的水餃，還有平時少吃的昂貴食材如干貝、海參、佛跳牆，通通都能在年節餐桌上看到，其中怎麼少得了寓意年年有餘、顏色金黃帶紅展現滿滿財運和喜氣的糖醋魚，再玩點創意，加入鳥蛋製作成金黃魚蛋的模樣，取其圓滾滾外型討個「圓滿吉利」，這一道「紅運團圓慶有餘」做法不難。

將整尾魚去鱗去內臟後抓醃再裏上麵粉，下鍋油炸至金黃，鳥蛋也炸上色化身成魚蛋，然後塞進石斑魚腹中，以可果美蕃茄醬加上薑、蒜、鹽、高湯、米酒等調味，倒入鍋中拌煮至濃稠成糖醋醬後，即可淋在魚上，最後放上蔥絲、辣椒絲、香菜點綴，淋上熱香油就完成了。

雖然糖醋魚不難料理，但想做出令人食指大動的滋味可是有秘訣，其一是要選用肥厚多肉的魚，才能炸過不乾，肉質細嫩的石斑魚就很適合，另外一個勾勒出關鍵酸甜味的「糖醋醬」，必須充滿蕃茄的天然酸香又不甜膩，才能與鮮美魚肉完美融合，有些婆婆媽媽會自製蕃茄醬再加糖、醋調味成糖醋醬，不過，過年期間廚房如戰場，沒時間讓人慢慢熬蕃茄醬，想保留糖醋魚的美味靈魂又不想費時費力，市售蕃茄醬是好幫手。

但很多家庭主婦擔心市售蕃茄醬在加工過程中加入許多傷身體的添加物，為了家人健康著想，總是想想卻不敢用，標榜不添加色素、澱粉、防腐劑和高果糖糖漿的可果美蕃茄醬，能讓婆婆媽媽們放心使用，雖然鮮豔的蕃茄醬色很容易讓人誤會是添加了色素，但其實是使用成熟度高的蕃茄，並以加熱破碎工法，釋放出更多茄紅素，所以醬色自然鮮紅是來自蕃茄本身茄紅素；蕃茄也因加熱破壞細胞壁和組織，更方便身體吸收像是茄紅素、維生素、礦物質、膳食纖維等營養，也因此蕃茄被尊稱成「蔬果中的紅寶石」。尤其是人體無法自行製造的茄紅素，因具抗氧力，專家建議每天攝取，而可果美蕃茄醬2大匙約35克，就可獲得約1顆大蕃茄的茄紅素營養，用來製作糖醋醬「醬醬好」。

▲▼可果美蕃茄醬,紅色料理,過年,糖醋魚,食譜。（圖／擷取自Pixabay）

▲蕃茄是極具營養的食材。（圖／免費圖庫）

至於蕃茄醬吃起來又香又甜，不是加了手搖飲料愛用、容易使人發胖的高果糖糖漿，而是以天然蔗糖增添酸甜滋味，再加上獨家蕃茄品種所含豐富的黏稠果膠，讓可果美蕃茄醬不加澱粉即有黏稠特色，勾芡調製糖醋醬時，粉就可以少加一些，如果再加入蕃茄汁，利用本身的稠度與酸味，又可以再少一些勾芡與醋，熱量跟著少一點！

料理年菜時，除了希望色香味俱全，更重要的是讓家人吃進健康平安，做一道糖醋魚一次搞定，而且做法簡單省時，大方氣派的紅色料理讓大家吃得開心、煮得舒心！照著以下食譜，輕鬆就能做出美味年菜與家人過好年。還有更好康的報給你知！即日起到1/31日購買可果美商品上網登入發票可抽256G iPhone 11 pro，分享蕃茄醬料理照片還可加碼抽獎金，活動詳情可至可果美官網查詢https://reurl.cc/Znd27l

紅運團圓慶有餘

主食材：可果美蕃茄醬250公克、石斑魚1尾約700公克、鳥蛋13粒、香菜3根、甜豆仁15公克、薑末15公克、蒜末10公克、蔥絲2根、辣椒絲1根、雞高湯200c.c.、中或低筋麵粉35公克、太白粉2大匙
調味料：酒釀1大匙、白醋1大匙，鹽、糖、白胡椒粉、香油、米酒適量
步驟：
1、取石斑魚背部畫刀，接著放入鹽、白胡椒粉、米酒1大匙抓醃、再裏上麵粉，備用。
2、取蔥，辣椒泡水至硬，鳥蛋吸乾水分，備用。
3、起175度油鍋，放入石斑魚炸至金黄色，濾出，接著放入鳥蛋炸上色，備用。
4、起鍋，取可果美蕃茄醬、薑末、蒜末、高湯、酒釀、白醋、香油1小匙、太白粉、鹽、白胡椒粉適量、糖15大匙、米酒1大匙拌勻，倒入鍋中拌煮成濃稠狀，即成糖醋醬。
5、另起鍋熱香油。
6、取盤，將炸好的鳥蛋放入石斑魚肚中，淋上糖醋醬後放上蔥絲、辣椒絲、香菜，最後淋上熱香油即完成。

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可果美蕃茄醬紅色料理過年糖醋魚食譜

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