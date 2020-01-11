影／「可以驗票嗎！」　韓國瑜落後韓粉崩潰了…PO文質疑：報票機有問題？

▲韓國瑜晚間現身了。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

2020總統、立委大選已進入開票階段，總統蔡英文目前得票已超過790萬票，打破了馬英九的得票紀錄，成為史上得票數最高的總統候選人。由於韓國瑜得票數落後，不少韓粉崩潰衝到黨部，黨部志工也不斷接到支持者的電話，更是有韓粉在網路上質疑，是不是有「做票」的嫌疑，已經開始要求驗票。

由於目前韓國瑜得票數比蔡英文低了約250萬票，許多韓粉紛紛落下眼淚，甚至有人衝到黨部，在黨部內飆罵「造勢會人山人海，卻搞什麼罷免」；而黨部志工也不斷接到支持者的電話，甚至有志工難過落淚。

此外，由於蔡英文得票相當高，不少韓粉相當崩潰，懷疑是否有「作票」的可能，甚至開始要求驗票，引起網路議論紛紛。

不過，依據《總統副總統選舉罷免法》第63-1條規定，選舉結果得票數最高與次高之候選人得票數差距，在有效票數千分之三以內時，次高票之候選人得於投票日後七日內，向第一百十條規定之管轄法院聲請查封全部或一部分投票所之選舉人名冊及選舉票，就查封之投票所於四十日內完成重新計票，並將重新計票結果通知中央選舉委員會；而目前韓國瑜與蔡英文的得票差距，明顯不在千分之三的規定內。

▼韓粉開始質疑「作票」，甚至要求驗票。（圖／翻攝臉書粉專「長男次男」）

