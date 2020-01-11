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快訊／蔡英文呼籲北京：「和平對等民主對話」　理解台灣不會屈服威脅

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,票數突破500萬,民眾歡呼。（圖／記者李毓康攝）

▲2020總統蔡英文開票之夜。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵、陶本和、蔣婕妤、林銘翰／台北報導

2020總統立委大選11日舉行投開票，總統蔡英文於晚間8點左右，拿下700萬票，與國民黨總統候選人韓國瑜拉開超過200萬票差距。蔡英文在記者會中表示，不會因為勝利就忘記反省，未來會把做不夠好的事情做更好。

蔡英文表示，各位國內外記者，感謝大家耐心等待，首先先謝謝今天投票的選民參與選舉，不論投票給誰，都是民主價值的實踐，每次總統大選，台灣人都在告訴世界，你們有多珍惜自由、我們的國家。

蔡英文說，「我也像韓國瑜、宋楚瑜致意，一起完成民主之旅，帶著選舉過程中對我有建設性批評，開啟下個任期，就算政黨不同，相信大家未來有合作空間。今天台灣人民用選票，讓民進黨繼續執政，維持國會多數，代表過去四年我們執政團隊跟黨團是走在正確方向上。」

蔡英文表示，感謝每一個投票給蔡英文和賴清德和民進黨的支持者，謝謝你們選擇民主進步價值，開啟改革道路。我也要像大家保證，不會因為勝利就忘記反省，過去4年我們有曾經不足的地方，台灣人民願意再給我們4年，會把做不夠的做的更好、更多。未來繼續打造更好的國家，完善社會照顧，全面基礎建設，更國際化就業跟就學環境。

蔡英文提到，會鞭策自己，政府必須廉能有效率，改革需要持續推動，貧富差距要改善，加強國家安全作為。在我第二個任期，會在過去基礎上加倍努力。這次大選得到國際上前所未有的關注，今天很多媒體到場，藉這個機會代表台灣人民感謝國際友人對台灣民主重視跟支持。

蔡英文稱，這次選舉顯示，台灣人希望國際社會看到他們對民主自由價值，尊重國家認同，在國際參與上給予台灣公平對待。中華民國台灣是國際社會不可或缺一員，願意跟各國積極合作，維持區域穩定。台灣應該是夥伴，不是議題。

蔡英文說，這次選舉結果顯示，主權民主被大聲威脅時，台灣人會用更大的聲音喊出堅持。三年多來守住底線，面對中國文攻武嚇，維持兩岸沒釀成嚴重衝突。然而中國對台灣節節進逼，讓台灣在主權上讓步，面對中國試圖改變台海現狀，台灣別無選擇，必須強化民主防衛機制，保護台海安全。

蔡英文表示，特別強調為兩岸關係和平穩定的承諾不會改變，但兩岸雙方都有責任，確保台海和平穩定。今天我要再一次誠懇呼籲，和平、對等、民主、對話是維持兩岸的關鍵，也是拉近兩岸距離的關鍵。

蔡英文說，和平就是對岸必須放棄對台灣無禮威脅，對等就是雙方不否認彼此存在事實，民主是台灣前途由2300萬人決定，對話是雙方坐下來談未來關係發展。希望北京能理解，民主台灣，民選政府，不會屈服於威脅，兩岸相互尊重，才符合彼此利益存在。

▲▼ 2020總統蔡英文開票之夜,民進黨總部支持者。（圖／記者李毓康攝）

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