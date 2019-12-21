回收稻草成鐵窗關不住的美！　宜監春節稻草裝置新打卡亮點

▲▼宜蘭監獄收容人巧手創作，如稻草鼠萌樣及看書人偶可愛等春節稻草裝置，成新打卡亮點。（圖／宜蘭監獄提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

回收稻草大變身成鐵窗關不住的美！宜蘭監獄收容人巧思創作春節稻草裝置的稻草鼠萌樣及看書人偶可愛等，是讓人驚艷，也成新打卡亮點。

為促進地方觀光產業，推廣在地農村文化，宜蘭監獄趁稻米收割之農閒時節，主動結合三星鄉公所辦理春節觀光活動，擬將監獄行銷成旅遊打卡景點來舉辦「稻草裝置藝術比賽」，並營造過年的節慶氛圍。輸人不輸陣，各場舍無不使出渾身解數，一一發揮創意巧思，展現精巧才藝所呈現的創作令人目不暇給，期盼帶給遊客鄉土懷古的童趣意境。

典獄長黃建裕表示，「稻草裝置藝術比賽」作品將提供鄉公所打造成觀光亮點，共同行銷三星鄉為鄉村旅遊的首選。另稻草工藝是宜監的文創特色，搭配創新的花燈技藝，製作出充滿童趣的裝置藝術，展現收容人技能訓練與藝文教化的具體成果。

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