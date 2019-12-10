羅友志在世新：名嘴做直播網紅是迎向潮流趨勢

▲ 資深媒體人羅友志至世新大學分享名嘴與網路直播。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學口語傳播學系與台灣記者協會共同主辦的「口語演述：社群傳播專題」系列演講，6日邀請到資深媒體人―羅友志，他以「名嘴與網路直播」為主題，和同學們分享自己身為名嘴，在新媒體時代來臨下，是如何運用直播，創造屬於自己的平台。

媒體發展三階段：傳統媒體、網路新聞媒體、新媒體

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演講的一開始，羅友志以媒體的三種類型和同學分享。從最原始的傳統媒體，包含了廣播、電視、報章雜誌等等，大家收看電視、收聽電台；到第二階段的網路新聞媒體，PTT、Yahoo、風傳媒，網路新聞的興起，大家開始透過網路觀看新聞，也意味著數位時代的來臨；而現在已進入第三階段新媒體時代，包含了FB、Line、微信等等傳播工具，每一個社群都是一個小世界，每個人都能是媒體，形成屬於自己的世界，發展個人特色。

▼ 羅友志在課堂上開直播示範給同學觀看。

自媒體時代到來 與時俱進才能找到定位

而在新媒體時代來臨，除了人人皆是自媒體以外，直播與傳統電視、報章雜誌的「媒體行銷」也出現了交替，羅友志因此意識到，若身為公眾人物不與網路行銷結合，那麼在接下來的幾年內，將會逐漸被市場淘汰。

羅友志說，在做足研究之後，其實他在三週前才真正開始在自己的Youtube平台上直播，透過粉絲團、廣播電台、直播平台各種管道的粉絲整合，頻道在短短一週內，就有萬人訂閱。

▼ 課程結束後同學踴躍發問。

他點出了直播的幾個特性：包括隨處可發，不會受到時間及地域限制；議題自由，想講什麼就講什麼，不會被主題所限制；但也有粉絲耐性差的問題，若談論到不感興趣的部分，隨時會離開；以及互動元素少，也是直播的特性之一。羅友志也提到在直播剛起步時，抓住觀眾眼球的就能夠生存，但當開始走向巔峰後，有沒有內容開始被重視，因此現在的直播平台已不再是網紅當道，教授、名嘴也開始加入，現在的直播平台，多不再以無內容的資訊為主，而是開始朝仿節目、多互動、熱度高及定點直播發展。

新媒體串流 流量比置入更重要

對現今許多網紅所使用的置入行銷，羅友志也有獨特見解。他說到，在經營平台時，其實「流量比置入更加重要」。有好的企劃案，才能夠吸引更多觀眾的目光。他舉出目前正在執行的一個介紹警察溫馨故事的企劃為例。由於警察及其眷屬與平日就在關注、支持警察的網民群數量非常龐大，大約有300萬人。因此，將警察溫馨系列故事做成Youtube一系列的影片，企劃一提出後就吸引重要直播平台的關注，願意透過他們的平台做免費宣傳，絲毫不收取播出費用。於是，羅友志才明白，「收視和流量」對新媒體及行銷公司而言才是利潤的價值所在。

▼ 羅友志與同學們合影。

演講的最後，羅友志也呼籲同學，在新媒體時代中吸引流量、觀眾是當前競爭的重要目標。但同時也要將新聞道德、新聞倫理謹記在心，他認為不要任意扣

上「假新聞」的帽子，往往只是因為新聞立場的不同。但是，另方面閱聽人的資訊意識和獨立思考能力很重要，並且要保有媒介識讀的基本概念，才能共創更美好的新媒體環境。

▼ 世新大學副校長陳清河（右）、口傳系系主任胡全威（左）頒發感謝狀。