哈吉貝撲日1死8傷！料今晚登陸關東　街道空蕩蕩

▲ 日媒報導，哈吉貝最快會在今天傍晚登陸關東地區。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

第19號颱風哈吉貝強勢來襲，淹水災情陸續傳出，強陣風掀飛民宅屋頂，目前已知1人死亡、8人受傷。面對來勢洶洶的颱風，東京迪士尼首度因颱風全日停業，街道空蕩蕩一片，人煙稀少。當局稍早已針對1都6縣發布大雨特別警報，並針對7條河川發布氾濫危險情報。

綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，哈吉貝颱風來勢洶洶，威力勘比1958年奪走1200人性命的狩野川颱風，帶來的強風導致千葉縣市原市一棟住宅全毀，另有至少10棟受損，汽車翻覆，且一度造成77萬戶停電，目前東京電力公司正在調查原因。

根據外媒所拍攝的街道畫面，道路人煙稀少。此外，推特網友也分享秋葉原的街景照，可見平常熱鬧的街道空無一人。

氣象廳當地下午4時30分（台灣時間下午3時30分）召開記者會時強調，稍早已針對靜岡縣、神奈川縣、東京都、埼玉線、群馬縣、山梨縣、長野縣發布大雨特別警報，目前各地已降下前所未見的大雨，很有可能發生土石流、淹水的重大災情，且當局未來也有可能針對其他地區發布特別警報，「發布警報後很難進行緊急避難，所以請不要等待特別警報發布，請立即接受避難勸告進行避難。」

當局目前已針對關東甲信地區及靜岡縣7條河川發布「氾濫危險情報」，包括荒川、入間川、多摩川、淺川、相模川中游地區、千曲川上游地區及菊川。

根據稍早消息，神奈川為了應對相模原市的城山水壩（Shiroyama Dam）的水位上升情形，原定當地下午5時（台灣時間下午4時）緊急放水，因稍早流入水壩的降雨量低於預期，目前相關作業已延後，但具體時間仍未定。報導指出，一旦僅及放水，相模川的水位將會急速上升，料將發生大規模淹水情形。