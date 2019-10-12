哈吉貝撲日1死8傷！料今晚登陸關東　街道空蕩蕩

▲ 日媒報導，哈吉貝最快會在今天傍晚登陸關東地區。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
第19號颱風哈吉貝強勢來襲，淹水災情陸續傳出，強陣風掀飛民宅屋頂，目前已知1人死亡、8人受傷。面對來勢洶洶的颱風，東京迪士尼首度因颱風全日停業，街道空蕩蕩一片，人煙稀少。當局稍早已針對1都6縣發布大雨特別警報，並針對7條河川發布氾濫危險情報。
午前８時すぎ、千葉県市原市で突風で住宅数棟の屋根が飛ばされるなどして子ども２人を含む４人がけがをしているということです。— NHKニュース (@nhk_news) October 12, 2019
警察によりますと、いずれも命に別状はないということです。https://t.co/f9h8P0M30w#nhk_video pic.twitter.com/ci45Ehqf6j
綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，哈吉貝颱風來勢洶洶，威力勘比1958年奪走1200人性命的狩野川颱風，帶來的強風導致千葉縣市原市一棟住宅全毀，另有至少10棟受損，汽車翻覆，且一度造成77萬戶停電，目前東京電力公司正在調查原因。
根據外媒所拍攝的街道畫面，道路人煙稀少。此外，推特網友也分享秋葉原的街景照，可見平常熱鬧的街道空無一人。
台風19号でひとが消えた秋葉原 pic.twitter.com/mmhQNJ9VBW— (@kaztsu) October 12, 2019
氣象廳當地下午4時30分（台灣時間下午3時30分）召開記者會時強調，稍早已針對靜岡縣、神奈川縣、東京都、埼玉線、群馬縣、山梨縣、長野縣發布大雨特別警報，目前各地已降下前所未見的大雨，很有可能發生土石流、淹水的重大災情，且當局未來也有可能針對其他地區發布特別警報，「發布警報後很難進行緊急避難，所以請不要等待特別警報發布，請立即接受避難勸告進行避難。」
【台風19号】荒川と多摩川 いつ氾濫してもおかしくない状態https://t.co/prhDNpQW0H— ライブドアニュース (@livedoornews) October 12, 2019
「氾濫危険情報」が発表されました。警戒レベル4「全員避難」に相当し、いつ氾濫してもおかしくない状態です。直ちに川から離れるなど命を守る行動を取ってください。 pic.twitter.com/EbUl8zKHkY
どうしてこんな人のために、命を投げうって救助活動しなければならないんだ、、、、。#多摩川氾濫 #台風19 pic.twitter.com/kQ9LXq4Sfb— カルマの軽話 役立つ情報をお届け。固ツイ拡散希望。 (@karuma_talk) October 12, 2019
當局目前已針對關東甲信地區及靜岡縣7條河川發布「氾濫危險情報」，包括荒川、入間川、多摩川、淺川、相模川中游地區、千曲川上游地區及菊川。
根據稍早消息，神奈川為了應對相模原市的城山水壩（Shiroyama Dam）的水位上升情形，原定當地下午5時（台灣時間下午4時）緊急放水，因稍早流入水壩的降雨量低於預期，目前相關作業已延後，但具體時間仍未定。報導指出，一旦僅及放水，相模川的水位將會急速上升，料將發生大規模淹水情形。
【悲報】台風19号で日本列島見えなくなる#拡散希望#台風19— 速報チャンネル (@sokuho_channel) October 12, 2019
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