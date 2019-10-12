青年為掙錢foodpanda外送上班2天車禍亡　撞出職安引發熱議

▲foodpanda外送青年車禍亡撞出職安受熱議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名29歲的馬姓青年，為了有份穩定的工作，多賺些錢，從事近年很夯的外送工作，不幸在上班第2天、雙十深夜外送宵夜給客戶時，和小貨車對撞身亡，於臉書社群引發外送員長時間奔波街頭，職安和工作保障問題熱議。市政府勞動局指出，將調查平台業者與外送員間，是否適用勞動基準法相關規範，不讓平台業者鑽漏洞。

「靠北Ubereats」臉書社群貼出「桃園熊貓司機車禍身亡，司機死了公司卻不用負責任情事？！以 Ubereats跟熊貓的司機一定有超過5萬人，呼籲政府將外送員納入勞基法(靠北編：選舉還有91天)」，引起網友熱議。

▲▼foodpanda外送青年車禍亡撞出職安受熱議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網友留言表示：「勞基法什麼的倒是不用，只要不要胡亂用快速道路計時，然後再發什麼取餐遲到送餐遲到警告信，或是繼續什麼爛評分系統隨便給外送員遲到負評，不然UE害外送員騎快車死人也是早晚的事，改天可能也會發生外送員送餐上樓被性侵之類的。」

「熊貓要穿制服,還要繳稅，這樣出事沒有任何保障？不太合理吧！」、「其實是否為承攬制，不是簽約就算，而是依照勞動事實來認定，平台若有指揮監督的事實，例如要求穿制服、使用規定的保溫箱，那外送員可能是僱傭關係，而非承攬。」、「真的入勞基法你們確定還會有現在這種收入？看看台灣公司請外務的現在還有幾個？只剩下快遞，快遞的薪水有多少？？去算算吧！」

據了解，於foodpanda負責外送的馬男，是在10日深夜11點半騎機經桃園區博愛路，與25歲曾男駕駛的小貨車正面碰撞，馬男當場彈飛、安全帽脫落，頭撞到路旁花盆，送醫不治，倒地的機車外送箱裡還有沒送到的食物。出事路口無號誌，警方對兩車有無車速過快與肇責等，須再釐清。

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