華聞快遞／北京環球影城首揭幕七大景區　全球唯一以「功夫熊貓」為主題

▲北京環球影城預計將於2021年開園。（圖／澎湃新聞）

《北京》環球度假區首度揭幕七大景區

北京環球度假區今（12）日首次公佈將入駐中國的七大主題景區，分別是功夫熊貓蓋世之地、變形金剛基地、侏羅紀世界努布拉島、小黃人（小小兵）樂園、哈利波特的魔法世界、好萊塢以及未來水世界。其中，功夫熊貓蓋世之地將成為全球首個以「功夫熊貓」為主題的景區，變形金剛基地亦是首個以「變形金剛」為主題打造的主題景區。

北京環球影城主題公園項目於2014年啟動，是世界第5個、亞洲第3個環球影城，預計將於2021年開園。目前已開放的環球影城主題公園包括好萊塢環球影城、奧蘭多環球度假區、日本環球影城和新加坡環球影城。（澎湃新聞）

《廣東》深圳交通再迎新「動脈」 3小時可到梅州

梅汕鐵路11日正式通車，梅州正式開啟了高鐵時代，通過對比發現，深圳到梅州的高鐵最快只用2小時52分鐘，而T開頭的特快列車需要6小時7分鐘，只需要以前時間的一半。另外，深汕高鐵已作為近期建設項目納入 《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》，這意味著以後深圳30分鐘可直達汕尾。（澎湃新聞）

《北京》陸教育部：堅決淘汰不能適應社會需求變化的專業

據大陸教育部網站消息，近日，教育部發佈《關於深化本科教育教學改革全面提高人才培養品質的意見》，提出以新工科、新醫科、新農科、新文科建設引領帶動高校專業結構調整優化和內涵提升，做強主幹專業，打造特色優勢專業，升級改造傳統專業，堅決淘汰不能適應社會需求變化的專業。（中新經緯）

▲ 臨港新片區衛星研製基地 。（圖／澎湃新聞）

《上海》臨港新片區衛星研製基地啟用 將承擔百顆以上微納衛星研製

中國科學院微小衛星創新研究院（上海微小衛星工程中心）在臨港新片區的臨港衛星研製基地北區，於12日正式竣工啟用。其中3.6萬平方公尺的衛星總裝廠房，未來將同時承擔30到50顆噸級衛星的研製，並具備同時承擔100顆以上微納衛星的研製能力。（澎湃新聞）

《上海》第二屆進博會土耳其展品抵達上海 百餘種物品裝滿2個集裝箱

載運著第二屆進博會土耳其參展品的馬爾他籍「達飛阿肯色州」12日輪靠泊洋山港一期碼頭。本次裝載的土耳其展品裝滿了整整2個40英尺的集裝箱，約100立方公尺，涵蓋了陶瓷製品、毛圈織物、編織物、金屬餐具、工藝製品、醫療器具等百餘種土耳其特色物品。這是目前到港品類最豐富的一批進博會展品。（中新社）

《香港》保利置業前9個月銷售額同比降8.57%

和多家上市房企前9個月銷售額同比增長的表現不同，央企保利置業集團前9個月的銷售額出現了同比下跌的情況。保利置業10日披露銷售業績，前9個月銷售額288億元（人民幣，下同），同比下降8.57%；合約銷售面積約160.5萬平方公尺。按此前定下的全年銷售目標420億元，目前保利置業完成了68.57%。（澎湃新聞）

《陝西》西安將赴陸21所知名高校 招攬高層次和緊缺人才

西安市自10月13日起，將赴大陸21所知名高校進行秋季招聘，主要包括2019秋季博士暨高層次急需緊缺人才引進巡迴招聘，和教育事業單位2020屆師範類畢業生專場招聘，以及醫療衛生事業單位秋季赴外招聘引才活動等三項內容，計畫於10月13日至11月6日在北京、南京、杭州、上海等城市21所高校舉辦。（澎湃新聞）

▼西安大唐芙蓉園。（圖／記者謝璩安攝）