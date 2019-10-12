強颱哈吉貝日本觸陸！　超商「像在賣貨架」：杯麵、肉類、麵包全掃空

▲超商食物幾乎被民眾搜刮一空。（圖／臉書粉專「Gigi東京生活情報」授權）

記者張靖榕／綜合報導

19號颱風哈吉貝暴風圈已接觸日本，預計今（12日）傍晚登陸，將帶來「破紀錄的風雨」。日本民眾嚴防哈吉貝侵襲，11日晚間已將超市內大部分的商品搶購一空，彷彿超商在賣的是架子。

粉絲專頁「Gigi東京生活情報」指出，11日晚間10點半路過超市的時候，發現「所有麵包、杯麵、肉類全部被掃光」，大多數民眾都打算囤積食物在家度過這次的颱風。

▲▼日本民眾囤食物度過61年來最強颱哈吉貝。（圖／臉書粉專「Gigi東京生活情報」授權）

粉專也表示，JR線12到13日部分時段會停駛或有限度服務；東京市區主要線中央線12日中午12點停駛；山手線則是在12日下午1點停駛。另根據網友回報機場狀況，這次颱風預計受影響航班次為1100航班，旅客受影響人數則達18萬人。為防颱風阻斷通訊，日本政府也將開放免費WIFI「00000JAPAN」（念作Five Zero Japan），搜尋不需密碼即可連上。

日本NHK報導，靜岡縣石廊崎海岸地區上午6點測得最大風速每秒32.7公尺，達12級陣風等級，包括靜岡縣在內，琦玉縣、神奈川縣、山梨縣和東京都等地區都已發布土石流警報。