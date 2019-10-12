韓國瑜請假選總統「建議都給過了」　馬英九：有沒有聽就看他表現

▲韓國瑜。（圖／記者林悅攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜傳出將在10月15日開始請假，展開全台傾聽之旅，力拚選戰。對於韓國瑜將下鄉Long Stay是否給建議，前總統馬英九12日表示，之前給過啦，有沒有聽就看他接下來的表現，馬英九也再次撇除雙方不和傳言，表示仍願意幫韓國瑜站台。

韓國瑜究竟何時要請假拚選舉引發外界關注，韓國瑜競選辦公室執行長謝龍介日前證實，韓國瑜將在10月15日請假，16日開始展開選舉之旅，但對於這項說法，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，「有切確再跟大家說明。」

對於韓國瑜將下鄉Long Stay是否給建議，馬英九12日出席第67屆華僑節慶祝大會後表示，「之前給過啦，有沒有聽就看他接下來的表現」。至於日前韓國瑜夫人李佳芬因遲到1小時錯過與馬英九、黨主席吳敦義同台，馬英九表示並不會生氣，以後如果有機會再與韓國瑜或其家人同台，「大家時間安排好就好啊。」

另外，針對鴻海創辦人郭台銘退選後，部分郭粉有拒絕支持韓國瑜的趨勢，馬英九也表示，願意幫助整合郭粉、韓粉，他會盡全力，「只要能幫就幫」。

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