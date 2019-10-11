蔡英文餵食吳怡農…幫夾菜暖喊「多吃點！」　「農粉」暴動：好想當那碗麵





▲蔡英文、吳怡農。（圖／民進黨提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民主進步黨總統參選人蔡英文11日由立委參選人吳怡農、內政部長徐國勇、國策顧問黃承國、顏志發、議員洪健益、許家蓓、梁文傑及地方黨公職陪同，至富民生態公園參訪，並與吳怡農一起到阿成鵝肉店品嚐美食。值得一提的是，蔡英文在阿成鵝肉店的時候，還將碗中一半的麵分給吳怡農，餵食吳怡農的行為，讓不少觀看吳怡農直播的「農粉」好羨慕。

蔡英文與吳怡農首先抵達富民生態公園，碰上許多熱情民眾搶握手合照，讓一旁的吳怡農有些緊張，紳士扮演起「護衛」的角色，就怕一旁的蔡英文受傷。吳怡農貼心為蔡英文介紹社區人文風情，隨後兩人步行至在地鵝肉美食小吃用餐，蔡英文還替吳怡農夾菜、夾麵，羨煞一旁的吳怡農粉絲，以及觀看吳怡農臉書直播的網友們。

現場還有女記者大聲詢問蔡英文，「總統為什麼要把麵給吳怡農？」蔡英文則笑著回答說，「他可以多吃一點…他辛苦！」

蔡英文感謝吳怡農在關鍵時刻承擔責任，在距離投票時間緊迫的情況下，願意到相對困難的選區參選，代表民進黨年輕世代不怕困難、不怕挑戰的精神，既高興，也非常感謝。蔡英文也請中山、北松山選區的朋友多給吳怡農鼓勵與支持，讓對方順利當選，「求職」成功。

針對蔡英文與吳怡農的互動，觀看吳怡農臉書直播的網友們表示，「高學歷高顏值，好帥喔！可以轉戶籍嗎？」、「吃飽，才有體力做事情」、「怡農好聽話大口吃麵，好希望自己是那碗麵」、「你農我濃：）」、「大家太熱情了」、「聲音好好聽啊♥我家老公帥慘><」、「看到我老公了」。

其他人也看了這些新聞...

►決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」 競總整合大選、黨中央主責立委

►決戰100天／韓國瑜11月初率團訪華府 壓線公布副手

►決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑 10月下旬推第二波立委

更多熱門新聞...

►決戰100天／「蔡賴配」明朗！最強組合拚擊潰國民黨

►決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴 對郭台銘釋善意放眼國會龍頭

►決戰100天／親民黨2020泡沫化危機 郭、柯、王成最後「浮木」？

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來