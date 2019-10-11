台南韓友會「庶民宴」菜單曝光！10菜名藏韓國瑜金句　發大財、愛與包容全都有

▲台南韓友會10樣菜色曝光。（圖／地方中心翻攝、記者林敬旻攝）

地方中心／台南報導

台南市韓友會11日中午將舉辦「寒國魚庶民宴」，而有趣的是，這場餐會的菜單稍早也隨之曝光，10道菜皆是和國民黨總統參選人韓國瑜息息相關，讓不少韓粉看了眼睛為之一亮。

高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統大選，而他的粉絲也紛紛成立後援會要為他加油打氣，其中，台南市韓友會也於11日舉辦成立大會，目前已經募集將近200名會員。

台南市韓友會於11日中午舉辦「寒國魚庶民宴」，而從菜單上可見，上頭的10樣菜色通通藏有玄機，依出菜順序分別為「賣菜郎選總統」、「禿子跟著月亮走」、「汗滴禾下土粒粒皆辛苦」、「愛與包容族群融合」、「凍蒜韓國魚」、「台灣安全人民有錢」、「韓國芋發大財」、「莫忘世上苦人多」、「瓜果產台灣」、「瑜友榮焉」。

這10樣菜的菜名與韓國瑜的金句相互結合，讓不少韓粉都感到相當有創意，並紛紛穿著國旗裝在會場內外合影，興奮地喊：「韓國瑜凍蒜」。

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