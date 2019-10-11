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路人A壞擋泥板…留號碼喊賠！她一打「傳空號通知」火炸　網挺追究曝原因

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲對方留下電話說要賠償，打過去卻是空號。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「昨天機車上夾著這麼一張紙條」，一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她的擋泥板被A到整個破掉，對方留了一張紙，不只道歉還留下電話。原PO心想對方很有誠意，想打過去說聲沒關係、她自己負擔就可以，結果一撥電話才發現根本是空號，讓她火氣秒飆升，「所有的好感度立刻消失。」

這位女網友貼出紙條的照片，上面簡單寫了2行字，卻相當有誠意，「不好意思，把你的車尾A壞了，請連（聯）絡 我一定照價賠償 0908 XXX 708」。看到紙條後，原PO先是把機車牽去機車行估價，金額也沒多少錢，她回家想了想，覺得A到的人蠻有誠意，就想說打個電話給對方，說她自己負擔就好。

請繼續往下閱讀...

結果電話一撥過去，馬上聽到「對不起……您撥的號碼是空號」，讓原PO超傻眼，「？？？？？？」、「火氣秒飆升，所有的好感度立刻消失」，並忍不住發問「請問各位遇到會怎麼處理？調監視器報警？還是摸摸鼻子算了？」

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 ▲▼台北市政府研擬機車格全面收費，直擊南陽街、青島東路機車格現場。（圖/記者陳明仁攝）

▲原PO的機車擋泥板被A到壞掉。（示意圖／記者陳明仁攝）

看到照片後，就有網友說708有可能是108，原PO便照建議試打，「後三碼108、208都已經試過，當然，原本的708也一定試了，108說他沒有、208一樣是空號」，最後則是決定放棄，「擋泥板不過就小錢，就算了吧！」

不過事發經過就讓許多網友直呼要追究，「一開始相信人，換來了空號與人性」、「個人覺得可能撞到當下有人看到，所以只能留紙條給人看的」、「寫給別人看的，空號很正常啊」、「某個字感覺像在特意留假資料故意寫小，建議看看有沒有監視器拍到嫌疑人或車輛」、「調的到監視器嗎？如果可以的話我會調，因為這個人太機了」、「A到不打緊，耍我就不能接受，一定查到底。」

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